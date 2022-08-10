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【動物冷知識】蜂鳥身材嬌小食量驚人！一天熱量＝人類狂嗑300個漢堡
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道萌萌的海獺，食量非常驚人嗎！？
今天我們一起來看看很會吃的動物冷知識吧！
迪士尼動畫《獅子王》裡的丁滿就是狐獴，也與動畫的形象類似，狐獴的食物為昆蟲、蜘蛛、青蛙等，基本上可以塞進他們嘴裡的都吃。他們也對許多毒液免疫所以也會吃蠍子與毒蛇。
蜂鳥的主食就是花蜜，有些蜂鳥也會吃昆蟲。若夜晚或食物短缺的情況，蜂鳥會進入一種類似冬眠的「蟄伏」狀態，在這期間心跳與呼吸頻率都會變慢，以降低對食物的需求。
海獺大多時間都生活在海上，在海裡抓魚、吃飯甚至睡覺，除了體力消耗大，也需要維持體溫。所以他們必須不斷的吃吃吃才能保有體力與熱量。一般成年人食量約為1-2公斤左右，成年雄性海獺可以吃到10工作真的是大胃王！！
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