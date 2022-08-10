快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】蜂鳥身材嬌小食量驚人！一天熱量＝人類狂嗑300個漢堡

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道萌萌的海獺，食量非常驚人嗎！？

今天我們一起來看看很會吃的動物冷知識吧！




迪士尼動畫《獅子王》裡的丁滿就是狐獴，也與動畫的形象類似，狐獴的食物為昆蟲、蜘蛛、青蛙等，基本上可以塞進他們嘴裡的都吃。他們也對許多毒液免疫所以也會吃蠍子與毒蛇。




蜂鳥的主食就是花蜜，有些蜂鳥也會吃昆蟲。若夜晚或食物短缺的情況，蜂鳥會進入一種類似冬眠的「蟄伏」狀態，在這期間心跳與呼吸頻率都會變慢，以降低對食物的需求。




海獺大多時間都生活在海上，在海裡抓魚、吃飯甚至睡覺，除了體力消耗大，也需要維持體溫。所以他們必須不斷的吃吃吃才能保有體力與熱量。一般成年人食量約為1-2公斤左右，成年雄性海獺可以吃到10工作真的是大胃王！！

資料連結：1234

海獺 狐獴

延伸閱讀

超可愛動畫《天竺鼠車車》第二季公開專「鼠」聲優 新成員「白牡丹」錄製影片分享想法

【動物冷知識】橘貓都市傳說「胖又容易領便當」 到底原因何在？

【動物冷知識】古人靠青蛙驗孕？一針下去 等半天就知「有身嘸」

分科生物「綑綁馬兒」入題掀議論 昆蟲系學長見「牠」寫到頭皮發麻

相關新聞

綠鬣蜥快速繁殖 今年已移除2萬隻

外來種的綠鬣蜥近年因棄養、野放而加速繁殖擴散，讓農政單位捕捉疲於奔命，中南部多縣市至上月底已移除2萬0346隻，幾乎是往...

【動物冷知識】蜂鳥身材嬌小食量驚人！一天熱量＝人類狂嗑300個漢堡

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道萌萌的海獺，食量非常驚人嗎！？ 今天我們一起來看看很會吃的動物冷知識吧！

差點芭比Q！松鼠走電纜線上演全武行 網驚「兩大背鍋生物同台沒停電」

電線除了輸送電源，也是小動物們的戰場。有網友在路上看到一幅相當罕見的景象，一隻松鼠沿著電線向前走，卻不斷遭到烏秋、外來種八哥「圍毆」，讓牠連忙跑下路邊的圍牆。影片曝光後網友也幫松鼠捏把冷汗，一不小心就會被高壓電「芭比Q」。

男孩挨罵哭找大狗狗討拍 牠被「眼淚綁架」一臉懵：救命我不會安慰人…

狗狗不僅是人類最忠實的同伴，也是心靈受傷的安慰劑。一個男童被媽媽責罵後，哭著抱住家裡的古代牧羊犬討拍，但狗狗一臉懵逼，也只能默默讓小主人發洩。

車頭超熟悉「塑膠椅限速器」真相曝光 網友一看笑瘋：拖椅子的狗！

遠遠看以為是會動的三角錐？臉書粉絲專頁「泰國清邁象」分享了一系列照片，超顯眼的橘色塑膠椅裡卡著一隻狗，一問之下才知道是狗狗會追車因此裝了「限速器」。超爆笑的外觀讓網友笑翻，紛紛稱他為「拖椅子的狗」。

黑貓總裁撩妹ing「遭不識相掃地機器人亂入」 霸氣一腳踹開：別當電燈泡

貓咪界的霸道總裁？最近在網路上一段爆笑影片瘋傳，一隻黑貓準備對白底虎斑貓「壁咚」，兩隻貓正打得火熱時，一台不識相的掃地機器人從遠方慢慢駛來，黑貓像是覺得掃地機器人是礙事的電燈泡，霸氣一腳踹開逼掃地機器人轉向，讓不少網友笑瘋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。