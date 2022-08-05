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北市小丹頂鶴長高變靈活 爸爸保護不鬆懈

中央社／ 台北5日電
台灣台北市動物園丹頂鶴出生轉眼已近50日，開始跟著媽媽KIKA四處啄食。 中通社
台灣台北市動物園丹頂鶴出生轉眼已近50日，開始跟著媽媽KIKA四處啄食。 中通社

北市動物園表示，園內自然繁殖成功的小丹頂鶴已經50天大，身高快速抽高外運動能力也提升不少，爸爸BIG卻沒有絲毫鬆懈，遠遠看到有人接近就大步走過來逼退。

來台11年的丹頂鶴KIKA和BIG自然繁殖成功、孵出雛鳥。台北市立動物園新聞稿表示，有許多攝影愛好者扛著大砲來拍小丹頂鶴。一個多月大的小丹頂鶴，從剛出生時的茶色絨毛，開始混有白色的羽毛，身高也快速抽高，和剛出生時的模樣已大相逕庭。

動物園指出，小丹頂鶴自孵化後就緊跟著親鳥活動，累了窩在媽媽的翅膀裡，或是蹲在草叢中休息，小翅膀有時會垂下來，想到時才用力收好，每次坐下時都好像重心不穩，連鳥喙也得當一個支點才能平穩坐下。

動物園表示，小鶴轉眼已近50日齡，會跟著媽媽KIKA四處啄食，保育員還曾觀察到小鶴自己抓到泥鰍一口吞下。有時KIKA發現獵物會一個箭步往前，在附近走動的小鶴會立刻往媽媽專注的方向跟上；現在小鶴不論坐下還是站起來，不用預備動作就能輕鬆完成，運動能力提升不少。

動物園說，雖然小鶴已經長大許多，但是負責安全的爸爸BIG卻沒有絲毫鬆懈，遠遠看到有人接近就大步走過來逼退。不過有一次不知是BIG太累，還是拍攝者啟動靜音模式，直到「兵」臨城下才看到BIG從前方用最快的速度拍翅衝過來，情況太突然，連拍攝者都來不及為這一幕留下紀錄。

動物園指出，根據日本所提供圈養丹頂鶴的成長紀錄，初生的丹頂鶴體重約132至152公克，7週的體重約1819至2700公克，羽毛從茶色絨羽到混有白色羽毛，目視小鶴身高已經跟媽媽的腿一樣高。

丹頂鶴 動物園

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