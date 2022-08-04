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影／淨灘志工8年發現22隻死海龜 首見活生生綠蠵龜興奮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供
淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供

「動手愛台灣」發起人淨灘志工陳信助，近8年來在基隆、北海岸、東北角海域、沙灘、漁港等淨灘，帶領志工清除海廢的過程中，總共發現了22隻死亡海龜，大部分被漁網纏繞、垃圾加身。2日他在一處漁港拍到一隻綠蠵龜，是健康良好的活體，他十分興奮，呼籲進出港船隻如有看到，請放慢速度。

陳信助說，2日下午，他終於拍到一隻活體海龜，擺脫連續快8年拍到22隻死亡的海龜，他看到海龜起來換氣很多次，速度都很快又沉下去，他拍到一隻活生生的海龜很開心。

昨天第2天，陳信助再去觀察，擔心是誤入漁港，他怕錯過了海龜，又不知道游去哪裡，但拍著拍著，

只是想到一個可怕問題，因為發現這裡是港區，漁船遊艇進出頻繁，很怕牠會被螺旋槳打到，但尚未達到通報救援的狀況，他在岸邊祈禱牠平安早日游出港，呼籲進出港的船隻放慢速度。

今年5月，有民眾在外木山沙灘發現一隻大海龜，他趕到現場發現是大隻綠蠵龜，但已經死亡，推測死亡時間不久，剛被海浪沖上岸來。這是他淨灘發現的第22隻死亡海龜，也是最大的一隻，目測超過75公斤以上。

陳信助認為，這隻海龜死因不明，屍體隨時大浪又會衝回海裡，看到這樣的畫面真的很難過，7年來的淨灘過程，他不斷發現海龜，但都是死亡的個體，十分感傷。

陳信助表示，死亡海龜身上常覆蓋海廢垃圾，海龜的視力很不好，更沒有牙齒和舌頭來分辨垃圾與食物的味道，加上好奇心又強，看到東西總想咬看看，在海龜屍體解剖中常發現塑膠垃圾，如漁網、吸管、塑膠袋等，常常是奪走小生命的關鍵。（影片由陳信助提供）

淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供
淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供
淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供
淨灘志工陳信助8年發現22隻死海龜，首見活生生綠蠵龜十分興奮。圖／陳信助提供

海龜 淨灘

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