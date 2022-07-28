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澎湖大義宮海龜 全數捐出擇期野放

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖大義宮所飼養的保育類海龜澎湖縣政府農漁局今天與廟方管委會協調，獲得共識全數捐出，並由專業評估後擇期野放，重返大海。

澎湖農漁局表示，大義宮早年的耆老，因不捨捕獲海龜成民眾食物，紛紛出錢收購飼養在廟前的水池，海龜有神獸的象徵，而成為村民的信仰與心靈寄託。

農漁局指出，民國78年野生動物保育法施行，各種海龜列入保育，大義宮成為國內一合法的民間飼養單位，廟方為給予海龜有更好飼養環境，在廟內地下室興建飼養池來飼養，最高飼養多達近20隻，而成為一處觀光景點。

農漁局指出，大義宮所飼養的海龜，在今年6月27日和7月6日通報有2隻綠蠵龜和1隻玳瑁死亡，而引起保育團體等單位的關注，目前尚在進行解剖病理，以了解海龜死亡原因，至於大義宮內僅存的綠蠵龜和玳瑁各1隻，農漁局協調水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至中心海龜收容中心，與先前移往的3隻，在中心的戶外池調養中。

澎湖縣政府農漁局今天與西嶼大義宮管理委員會協調，獲得重大突破，大義宮管委會主委謝龍隱代表管委會與監事會發表聲明，決定將所剩的5隻保育海龜全數捐出，交由政府後續妥善處理，農漁局也協調水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至海龜收容中心調養，之後經專業評估後再擇期野放。

海龜 澎湖縣 綠蠵龜

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