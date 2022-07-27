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石虎「平平」產子雙滿月了 寶寶最愛撲媽媽尾巴的斑點

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
石虎寶寶：你們是誰？我媽媽咧？圖／台北市動物園提供
石虎寶寶：你們是誰？我媽媽咧？圖／台北市動物園提供

台北市立動物園石虎媽媽「平平」在6月2日順利誕下的一隻寶寶，如今即將歡慶雙滿月。動物園表示，初步確認寶寶是個小男生，每天總是撲抓媽媽尾巴上的斑點玩得不亦樂乎。

不過，根據過去照養石虎的觀察紀錄，預估寶寶在五、六個月大左右會開始嘗試獨立生活，未來是否參與野放訓練或繼續留在動物園內，目前仍在審慎評估。

動物園表示，保育員觀察到石虎寶寶的乳牙已開始蛻換並轉換食性，隨著寶寶活動力發展趨於成熟，媽媽也不再需要隨時待命巢箱哺乳，近日在欄舍高檯上休息的時間日漸增多，照養團隊與獸醫師們才有機會將寶寶帶出巢箱進行形質測量。除了測量體重、胸圍、身長外，藉由目測外生殖器官的樣貌判斷，初步確認寶寶是個頭好壯壯的小男生。

動物園表示，石虎寶寶原先軟綿綿的腳掌現在變得相當有力，除了會自行跑出巢箱四處探索，還會有模有樣地學習媽媽「平平」攀爬活動場內裡一根根棲架和立柱，同時「平平」也開始訓練寶寶吃固體食物，媽媽會將小老鼠叼給寶寶，讓他學習獵捕技巧與上下顎咀嚼撕咬的能力。

動物園表示，相較去年同時照顧活潑的三胞胎，難免常出現顧此失彼的狀況，這回「平平」可就能全心全力投注在一個孩子身上，只要發現寶寶太靠近欄舍邊緣的網目，或者嗅聞到隔壁石虎個體所散發的氣味和聲響，總會立即出聲警示威嚇，並迅速將寶寶叼回巢箱內。

保育員透過監視器畫面的觀察，發現寶寶雖然缺少兄弟姊妹陪伴嬉戲，但有「平平」來回擺動的尾巴做玩具，每天光是忙著撲抓媽媽尾巴上的斑點便能玩得不亦樂乎。

動物園表示，根據過去照養石虎的觀察紀錄，預估寶寶在五、六個月大左右會離開媽媽身邊，開始嘗試獨立生活，通常在一歲左右達到性成熟。寶寶作為「石虎保育繁殖計畫」的重要成員，未來是否參與野放訓練或繼續留在動物園內，目前合作團隊仍在審慎評估。

石虎寶寶未來是否參與野放訓練或繼續留在動物園內，目前合作團隊仍在審慎評估。圖／台北市動物園提供
石虎寶寶未來是否參與野放訓練或繼續留在動物園內，目前合作團隊仍在審慎評估。圖／台北市動物園提供
石虎寶寶即將雙滿月。圖／台北市動物園提供
石虎寶寶即將雙滿月。圖／台北市動物園提供

動物園 石虎

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