白頸狐猴寶寶4個月大了 原本害羞社交現在會幫同伴理毛

今年4月在台北市立動物園出生的白頸狐猴寶寶「依伍」，現在已經將近4個月大了，園方表示，「依伍」的體重已經從100克迅速增加到1.3公斤，剛接觸其它個體的時候，「依伍」出現明顯的躲避行為，後來在媽媽「白依」陪伴下，現在可以和姐姐「依珊」出現友善幫忙理毛的行為。

動物園表示，經過近4個月的時間，非洲動物區的白頸狐猴「依伍」，體重已經從100克迅速增加到1.3公斤，將近成年個體的一半重，保育員藉由對動物的了解和日常行為觀察，推斷已經可以開始循序漸進將「依伍」介紹其他個體認識。

動物園表示，剛接觸其他叔叔阿姨的時候，「依伍」出現明顯的躲避行為，經驗老道的媽媽「白依」會立刻將太過好奇的個體驅離。在混群的過程中保育員透過觀察，隨時調整變化，「依伍」正在漸漸學習和其他個體的相處方式，現在已經可以接受同母異父的姐姐「依珊」友善的幫忙理毛。

動物園表示，白頸狐猴在馬達加斯加原生棲地內，是會獨自在樹冠層築巢育幼的靈長類動物，為了配合動物的自然行為，台北市立動物園會在育幼期間提供白頸狐猴媽媽一個獨立的空間，直到新生寶寶可以獨自採食的時候，才會開始進行混群，讓牠們可以回到群體當中生活。在空間較為受限的動物園環境中，介紹新個體給群體，是一項非常需要豐富經驗和細心觀察的重要工作，為了維持群體的和平，往往都考驗著保育員隨機應變的能力。

動物園表示，依照每種不同動物因為本能行為的不同和原棲息的生態樣貌差異，園方在照養不同種類的野生動物時，不只要靠豐富的知識，還要以日常的觀察為基礎，累積實務經驗。白頸狐猴寶寶「依伍」，在經過幾次短時間的混群嘗試後，同母異父的姐姐「依珊」主動釋出善意，出現互相理毛的行為，相信「依伍」很快就可以進入群體到戶外活動場活動了。 「依伍」：啊！這不是原來的媽媽。圖／北市動物園提供 剛出生的白頸狐猴寶寶「依伍」，體重僅100公克。圖／北市動物園提供

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