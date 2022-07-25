森林中活寶石 保育類虹彩叩頭蟲武陵農場現蹤

被稱為森林中活寶石的保育類虹彩叩頭蟲，最近在武陵農場被發現，遊客驚喜，農場提醒遊客觀賞不要碰觸這種台灣最漂亮的昆蟲之一。

武陵農場表示，虹彩叩頭蟲 （學名Campsosternus watanabei Miwa)台灣特有種，是台灣公告的二級保育類昆蟲稱，非常「珍貴稀有」，由日本學者三輪勇四郎於1927年發現，也是台灣目前唯一保育類的叩頭蟲，是台灣最漂亮的昆蟲之一，難得一見，是生態觀察界蟲迷心目中的夢幻蟲蟲，有森林中活寶石稱號。

虹彩叩頭蟲又稱渡邊氏大青叩頭，體長3到3.9公分，屬少有的大型叩頭蟲的種類，前胸背板兩側具橙紅色條紋，外緣黑色，具側角，身體扁平，腹端尖銳，觸角及腳為黑色，翅鞘深綠色具強烈的金屬光澤，前胸背板與翅鞘（腹背板）比例是1比3，呈現出少有的漂亮的流線型。

武陵農場表示，叩頭蟲外觀近似吉丁蟲，叩頭蟲的「叩頭」由來，並非它很有禮貌回會叩頭，而是它具備一種特殊技能，叩頭蟲特殊的避敵方式，即是但凡叩頭蟲其身體腹面有一個特殊「彈器」，將胸部與腹部連結起來，由一根棒狀和一個相對契合特化的凹糟組成。

遇到危險狀況會馬上將六隻腳內縮貼緊順勢掉落地面，腹面朝上，運用「彈器」特速構造，傾全身力量集中在胸甲與腹甲肌肉，上緊發條般，當肌肉緊繃到極大值，瞬間將所有肌力能量釋放，藉由極速外擴，施展獨門絕技「彈指神功」。

虹彩叩頭蟲外型亮麗，一度市面上有人非法黑市收購，製成藝品或標本高價外銷，與自然棲地遭破壞，原本分佈在全島各地中海拔自然山區最美最亮麗，擁有七彩光芒琉璃般昆蟲，現已稀少罕見。

一般其幼蟲生活於朽木中，主為肉食性，會捕食其他木頭中的昆蟲，如鍬形蟲、金龜等幼蟲，成蟲以後多為雜食性，會吸食樹液較多，偶爾也會捕食其他小型昆蟲如蛾類，在武陵農場一般成蟲約於每年6到8月較有機緣能夠一睹她美麗的神采與芳顏，武陵農場在此呼籲，若有幸運看到，請安靜保持距離觀察和照相，切勿干擾、捕捉收集，以免觸犯國家公園法與保育法規遭罰。 保育類虹彩叩頭蟲在武陵農場出現，顏色亮麗。圖／武陵農場提供

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