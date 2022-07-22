毛孩過世請假遭主管回絕「不是好理由」 她直接辭職不幹！

最近一款讓玩家化身成流浪貓四處闖蕩的遊戲《Stray》在網路上爆紅，獲得不少玩家好評，就連原先對電玩沒有興趣的人也相當喜歡這款遊戲。不過，令人驚訝的是，不只是人類愛上《Stray》，連貓咪主子也很喜歡，看到遊戲螢幕畫面就嗨爆，讓不少家有貓咪的貓奴擔心螢幕會被弄爆。

2022-07-22 09:58