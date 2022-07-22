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毛孩過世請假遭主管回絕「不是好理由」 她直接辭職不幹！

聯合新聞網／ 綜合報導
女子因為狗狗過世請假遭拒，氣得直接提出辭職。示意圖，圖片來源／ingimage
女子因為狗狗過世請假遭拒，氣得直接提出辭職。示意圖，圖片來源／ingimage

喪假可以用在毛孩身上嗎？國外一名網友，因為家中狗狗過世請假遭主管拒絕，最後選擇直接向公司請辭，這番舉動獲得不少網友支持。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己日前打電話跟主管請假，表示「家裡有急事」。主管聽了以後表示，「那你快去打電話找代班，把工作處理好」。主管詢問女子家裡有什麼急事，女子表示，要讓狗狗安樂死，所以需要請假。

不料主管聽了以後拒絕女子說，這並不是請假的好理由。女子一氣之下就向主管提出要辭職。由於國外若是要離職，需要提早兩週告知公司，因此女子表示仍會完成接下來的工作，若是公司需要書面辭呈，她也可以再補給主管。主管聽聞後卻回答「我今晚就會處理好」。讓女子氣得上網發文分享。

女子霸氣請辭引發網友討論，不少網友支持她的決定，認為本來就不需要跟公司解釋家中到底有什麼急事，「因為不管怎樣，你的理由對他們來說永遠不成理由」。另一位網友則說，失去寵物是一段很難受的過程，痛批主管太沒有同理心。還有網友說，毛孩死掉「絕對是要處理的急事」。

寵物 安樂死 離職

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