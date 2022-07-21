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他好奇養寵物超花錢「為何有人願意養？」 網揭關鍵：很療癒

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都喜歡養狗，認為可以讓人放鬆。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人都喜歡養狗，認為可以讓人放鬆。 示意圖／聯合報系資料照片

不少人都喜歡養小動物，但不論是養貓、養狗、養兔子，都需要花上金錢和時間。一名網友在網路上發文，認為養寵物需要花上一台四輪新車的錢，因此詢問大家「為何還是有人願意養？」而貼文曝光後也掀起討論，不少人直呼「因為很療癒！」

一名網友在PTT上以「養寵物這麼花錢為何這麼多人願意養？」為題發文，原PO認為養貓和養狗大約需要花上一台四輪新車的錢，「寵物又沒產值，算下來CP值超低」。對此，原PO好奇詢問大家「為何還是有人願意養？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看怎麼養，只供吃住花不了多少」、「沒這麼貴啦！看怎麼養，最怕生病」、「一台四輪車？你家寵物是鑲金的嗎」、「比小孩便宜，除了醫療費都小錢」、「貓狗野外都活的好好的，哪會多難養」、「大型犬一個月吃一袋飼料才600元」、「產值？這又不是投資是享受」。

另外，也有網友表示，「精神調劑，寵物真的可以讓人放鬆，可愛又不像小孩一樣會鬧脾氣」、「貓的大小跟嬰兒一樣大，抱起來就像在抱小孩一樣，可以滿足你抱小孩的慾望」、「狗真的是單純陪伴，小孩都會算計你了」、「寵物真誠的心很療癒」、「當你被社會痛毆之後，回家就知道寵物的陪伴是多麼療癒了」。

寵物 飼料 PTT

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