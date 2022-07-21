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南投警請人修樹修過頭 黑冠麻鷺寶寶被迫離爸媽

中央社／ 南投縣21日電

颱風季前修樹，此時也是野生動物繁殖季，南投縣某警分局請外包商修樹，也移除黑冠麻鷺的家，但因樹木剪太乾淨，無法安裝人工巢，幼鳥被迫與親鳥分離，擬人工飼養直到野放

行政院農業委員會特有生物研究保育中心野生動物急救站日前收到南投縣某警察單位送來1窩3隻黑冠麻鷺幼鳥，員警轉述是外包廠商修樹完發現幼鳥「跟著被修下來」，雖然親鳥還留在現場，但樹木已被修剪得很整齊、光禿禿、無遮蔽，無法在樹上為幼鳥架設人工巢。

野生動物急救站今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，颱風季將至，許多單位開始修樹以防樹枝掉落、樹木傾倒危害安全，但此時期也是野生動物繁殖季，修剪時落下的不只有茂密枝葉，可能還有暫住的野鳥。

急救站指出，建築物周遭、道路旁樹木管理與修剪是必要作業，但若修剪前能先觀察樹上是否有「住客」，進而避開並保留遮蔭，就能避免很多野生動物被迫親子分離；若不慎移除鳥巢，附近有合適樹木，仍可使用人工代巢如塑膠籃等不會積水容器，將鳥巢連同幼雛安置在裡面，綁回樹上後觀察親鳥是否回來照顧。

急救站人員接受中央社記者訪問表示，有時干擾太大，親鳥還是可能放棄，此時請立即將掉落幼雛送至救傷單位，勿自己嘗試餵養，今年已收治許多不當照顧、「被養壞」才後送的個案，也收到很多修樹落巢的幼鳥。

人員表示，鳥類育雛期不長，針對此案例，若等到原處樹木生長至茂密可放回樹上交給親鳥的程度，可能已過育雛期，因此擬由急救站照顧這幾隻黑冠麻鷺幼鳥直到可野放，但每隻個體狀況不同，難預估確切時程，雖然人工飼養也能養大，但親鳥照顧還是較好，也衷心盼望不要再有幼雛因修樹而被迫與親鳥分離。

南投 野放 颱風

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