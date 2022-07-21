家中驚見橘毛狐獴「站直挺挺睡覺」下盤超穩從來沒歪過睏到起不來網看呆

曼赤肯貓「狸克」站著睡覺。（圖／翻攝自推特@ponpokopontanu）

原來是狐獴呀，還以為是貓咪呢！日本一名網友日前在社群平台推特上分享，自家曼赤肯貓會站著熟睡，奇葩模樣被分享到網路上，引發網友熱烈討論。

從推特用戶@ponpokopontanu上傳的照片中可以看到，曼赤肯貓「狸克」（たぬ吉）用短短的後腿站立，雙手放鬆、閉著眼睛嘴巴還微微張開，雖然是站著，但歪頭睡著的模樣看起來還是睡得十分香甜。

從其他貼文中可以看到，不只是睡著的時候，狸克時常像「狐獴」一樣，在聽到奇怪聲響或是觀察環境時都會站起來，僅用短短卻強而有力的後腿支撐，完全不會倒下，讓許多網友看了嘖嘖稱奇。

狸克奇葩睡姿被分享到網路上，吸引許多人留言表示「平衡感太棒了吧！」、「我覺得看起來像喝醉了」、「開關突然被關掉了嗎」、「趕快扶牠躺下睡覺吧」、「看起來有點辛苦」、「好像洋娃娃。」

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