快訊

以為是肥魚！他釣起「100kg鯊魚頭」身體被啃光嚇傻 顱內還插1根旗魚嘴

統一收購家樂福 公平會三大審查重點出爐

【動物冷知識】才不是胖！冬天圓成一顆球 麻雀保暖靠這招

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

最近天氣太熱了，所以我們來看涼快一點的動物冷知識吧٩(ˊᗜˋ*)و




冬天來臨前，松鼠除了會儲備糧食外，也會把自己吃的胖胖，抵禦寒冬。如果恰巧遇到暖冬，不需要燃燒太多脂肪來取暖，食物也因暖冬的關係不會缺少太多，加上他們還有儲備糧食，所以他們就會越吃越胖。




人會感覺到寒冷，是因為人體散熱到結果。不流動的空氣，其導熱係數極低。我們穿的外套或棉被裡面加了羊毛、棉花、羽毛會有保溫效果，是因為他們是蓬鬆的，在纖維和孔隙中有很多不流動的空氣，導熱係數極低就能防止溫度流失。




棕熊體型大，除了好過冬外，也可以用體型優勢霸佔覓食去。美國阿拉斯加州卡特邁國家公園內約有2200隻棕熊，每年舉辦的「胖熊週」並不是稱體重的比大小，而是讓網友以主觀覺得哪隻熊胖的投票比賽。2021年冠軍480歐提斯，已經是第四度奪得「胖熊王」稱號。

參考連結：123

延伸閱讀

大連北極熊變成了「棕熊」還不斷喘氣 海洋館稱正常

【動物冷知識】海綿寶寶與蟹老闆是真的？海底世界奇妙的共生關係

【動物冷知識】外星人來訪留下神秘麥田圈？其實是牠們哈草「嗨過頭」

【動物冷知識】暴龍的可愛小手手只能賣萌？其實力氣超大能扛200公斤

相關新聞

【動物冷知識】才不是胖！冬天圓成一顆球 麻雀保暖靠這招

哈囉大家好，我是帽帽！ 最近天氣太熱了，所以我們來看涼快一點的動物冷知識吧٩(ˊᗜˋ*)و

調皮黑喵玩壞紙門下秒GG 「尷尬卡洞內出不來」2隻腳+尾巴狂晃求救貓奴

有時候毛小孩拆家可會讓貓奴哭笑不得。一名網友貼出一張照片，表示自家黑貓因為貪玩闖禍，不小心卡在紙門上下不去，結果吸引不少貓奴貼出家裡貓咪卡在門上的爆笑照片，掀起網友熱議。

他誤闖「南崁企鵝」神祕聚會 大安森林公園深夜群聚畫面曝光：瑟瑟發抖中

近日有民眾凌晨2點經過大安森林公園時，意外撞見了一群「南崁企鵝」的神祕聚會，數量初估至少有近20隻。影片曝光後讓網友們笑瘋，「明明都已經被看到了還在裝」「自以為沒人看到」。

愛滋貓能跟健康的貓咪養在一起嗎？專家曝實驗結果給解答 1狀況才會感染

愛滋貓可以跟健康的貓養在一起嗎？科學研究證實：絕對可以！

圓滾滾「龍貓」跑速超反差！主人緊盯憂被拆家 網見殘影嚇瘋：第一次看到

絨鼠也被俗稱為「龍貓」，圓滾滾又毛茸茸的模樣相當可愛。這樣的外表讓大家以為牠相當溫和，萬萬想不到絨鼠的移動速度其實超驚人，一段在推特上流傳的影片掀起討論，驚訝表示「不知道龍貓可以跑得這麼快」。

以為是肥魚！他釣起「100kg鯊魚頭」身體被啃光嚇傻 顱內還插1根旗魚嘴

位居海洋生物鏈頂端的鯊魚可說是不少人畏懼的對象，但這樣的畫面肯定讓不少人震驚。一名釣客分享自己的釣魚經驗，某天他在釣魚時意外釣上一顆「只剩頭的鯊魚」，令他震驚的是這隻鯊魚的頭部還插著一隻旗魚嘴喙，讓不少網友大為震驚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。