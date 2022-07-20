【動物冷知識】才不是胖！冬天圓成一顆球 麻雀保暖靠這招

哈囉大家好，我是帽帽！

最近天氣太熱了，所以我們來看涼快一點的動物冷知識吧٩(ˊᗜˋ*)و

冬天來臨前，松鼠除了會儲備糧食外，也會把自己吃的胖胖，抵禦寒冬。如果恰巧遇到暖冬，不需要燃燒太多脂肪來取暖，食物也因暖冬的關係不會缺少太多，加上他們還有儲備糧食，所以他們就會越吃越胖。

Does this outfit make me look chubby? #ottawa pic.twitter.com/tlyy0FJvgl — inventorArtist (@inventor_Artist) 2015年12月16日

人會感覺到寒冷，是因為人體散熱到結果。不流動的空氣，其導熱係數極低。我們穿的外套或棉被裡面加了羊毛、棉花、羽毛會有保溫效果，是因為他們是蓬鬆的，在纖維和孔隙中有很多不流動的空氣，導熱係數極低就能防止溫度流失。

棕熊體型大，除了好過冬外，也可以用體型優勢霸佔覓食去。美國阿拉斯加州卡特邁國家公園內約有2200隻棕熊，每年舉辦的「胖熊週」並不是稱體重的比大小，而是讓網友以主觀覺得哪隻熊胖的投票比賽。2021年冠軍480歐提斯，已經是第四度奪得「胖熊王」稱號。

The climactic clash that culminates in the crowning of the king of the capacious creatures of Katmai! Can 480 Otis’ tummy topple 151 Walker’s whopper of a beardonkadonk in this epic battle of the bulge?

Last chance. Vote @ https://t.co/thJwxp9wuP til 5pm AKT/9pm ET. #FatBearWeek pic.twitter.com/4jo8vSrdqu — Katmai National Park (@KatmaiNPS) 2021年10月5日

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