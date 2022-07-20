水獺闖空門吃貓食、睡主臥 被發現時還淡定在客廳逛大街

與動物為鄰是歐洲許多家戶的生活經驗，但當動物鄰居跑進家裡，又偷吃與破壞，就不見得是美好的相遇了。英國就有一戶人家被水獺闖空門，不僅偷吃了貓食，還跑進主臥室裡午睡，被主人逮個正著。

根據《太陽報》報導，這隻調皮水獺設法穿過主人用來阻止家中寵物逃跑的欄杆，接著把家中的墊子弄得一塌糊塗之外，還把擺在桌上的蠟燭砸毀，然後吃掉貓咪的晚餐。

當70歲的主人彼得（Peter Goldie）和73歲的妻子琳達（Linda）發現水獺時，牠已經蜷曲躺在他們度假小屋的床上呼呼大睡。

書記官退休的琳達說表示：「當我們坐在花園裡，聽到了寵物門嘎嘎作響的聲音，我們就在想肯定是水獺來了。」彼得進到屋內檢查時，發現屋內一團亂，走進臥室一看，發現水獺睡得正熟，兩人被這畫面震驚了一下。

兩人提到，當時很害怕水獺醒來會用飛快速度逃走，但沒想到牠悠悠的從床上爬下來，走到梳妝台下方，然後沿著客廳散步，彷彿牠是這個家的主人，非常滑稽。

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