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澎湖大義宮海龜相繼死亡 解剖發現逾700顆卵黃

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖大義宮所飼養5隻保育類海龜，最近陸續有3隻死亡，其中1隻玳瑁體內有769顆未受精卵黃，中華鯨豚協會進行病理解剖，將就大義宮飼養池水質等提出報告，以了解海龜死因。

澎湖縣政府農漁局保育科接受中央社訪問表示，大義宮所飼養的3隻綠蠵龜與2隻玳瑁海龜，6月27日有2隻綠蠵龜死亡，7月初再發生1隻玳瑁死亡，中華鯨豚協會在7日下午進行玳瑁解剖時，發現龜體內769顆未受精的卵黃，可見海龜達到性成熟階段，可惜尚未受精成為軟殼的龜卵並分批產卵，即不幸死亡。

農漁局保育科表示，由於海龜的所有權屬於大義宮，委請中華鯨豚協會進行解剖，近期內將就大義宮飼養池的水質和毒物等提出報告，以了解海龜死因，後續再協助廟方改善處理。

澎湖西嶼大義宮在野生動物保育法施行前，在廟地下室闢建蓮花池，飼養有綠蠵龜與玳瑁等5隻海龜，成為一處觀光旅遊景點，今年6、7月先後發生2隻綠蠵龜和1隻玳瑁死亡，僅剩綠蠵龜和玳瑁各1隻，協調水試所澎湖海洋生物研究中心先行移至中心海龜收容中心調養，避免再發生類似案件。

海龜 綠蠵龜 澎湖縣

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