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PChome 24h購物「夏日寵物展」開跑！寵物用品5折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「智慧養寵」時代來臨，PChome 24h購物智慧寵物家電業績狂飆75%。圖／PChome 24h購物提供
「智慧養寵」時代來臨，PChome 24h購物智慧寵物家電業績狂飆75%。圖／PChome 24h購物提供

近年養寵物的型態趨向精緻化，飼主更願意花錢購買能照顧毛小孩健康及生活品質的商品，除了日常飼料外，特殊功能的寵物家電產品銷量更是看漲。PChome 24h購物即日起至7月31日推出「夏日寵物展」，全站最低5折起，提供超過500個品牌、近15,000項寵物用品，包括飼料、保健品、智慧寵物家電等，全方位照顧毛小孩的需求。此外，PChome易安網保經也特別推出「寵物險」，主打申請理賠免自負額、理賠次數無上限、投保免體檢等3大優勢，更祭出多檔毛孩好康活動、獎品總價值超過12萬元。

根據PChome 24h購物觀察，站上購買寵物用品族群以25～34歲的飼主最多，6月寵物用品整體銷量較去年同期成長30%，熱銷前3大品類為飼料、貓砂及保健品，價格帶約為2,000元。人氣夯品包括PChome 24h購物獨家販售的「Holistic Select活力滋成犬三種魚挑嘴食譜4LB」，即日起至7月31日特價696元；大公斤數的飼料也成網購最大宗，免扛透過宅配箱購直接送到家，「Classic Pets加好寶乾狗糧 – 牛肉+蔬菜口味15kg」適合1歲以上的中大型成犬，即日起至7月19日特價549元。此外，PChome 24h購物於每月7日祭出寵物補貨日－貓砂日，提供多項好康優惠活動。

飼主購買寵物用品時也不再侷限於日常食品，更願意花錢購買寵物玩具、衛生用品、居家美容器具、智慧家電等功能設計更細緻的相關用品，帶動自動餵食／飲水、自動烘毛機等「寵物黑科技」用品銷量飆升75%，其中又以26～40歲族群為大宗，平均客單價約3,000元左右。「Cadog App智慧寵物自動餵食器」可全天候定時定量餵食，一日最多可設8餐，還有可遠端觀看的攝影鏡頭，即日起至7月31日特價2,490元；熱銷黑馬「HomeRun霍曼寵物烘毛機」售價8,999元，提供兩種烘毛模式，溫度精準控制，冷暖風切換。

寵物經濟迅速崛起，帶動寵物醫療、意外相關需求比例增加，使多數飼主開始重視並投保寵物險，華南寵物保險領先銷售通路PChome易安網保經發現，今年寵物險投保率逐月攀升，上半年更大幅飆升逾3倍，每月銷售近千件，擠下疫苗險、榮登熱門險種冠軍。

綜觀站上寵物險趨勢，狗狗投保比例占整體寵物險6成、其次為貓占比4成，主要客群多為35～45歲女性，雙北占全台投保比例最高。PChome易安網保經特別推出「寵物保險5大方案」每月最低225元，兼具3大特色：免自負額，投保方案項目之單次理賠額度內可全額理賠；年申請理賠次數無上限，可多次申請理賠；毛孩免額外體檢、備晶片號碼即可線上投保。首選推薦「方案4」合計理賠上限高達15萬元，7大保障項目包括寵物醫療、喪葬、侵權、寄宿等，能替飼主負擔毛孩高額醫療費用，年保費3,706元、平均每月僅需負擔309元，即日起投保並核保完成，加碼抽mMRI微磁振AI寵物全身健康分析（市值11,900元）。

Classic Pets加好寶乾狗糧 – 牛肉+蔬菜口味15kg，PChome 24h購物即日起至7月19日特價549元。圖／PChome 24h購物提供
Classic Pets加好寶乾狗糧 – 牛肉+蔬菜口味15kg，PChome 24h購物即日起至7月19日特價549元。圖／PChome 24h購物提供
Cadog App智慧寵物自動餵食器，PChome 24h購物即日起至7月31日特價2,490元。圖／PChome 24h購物提供
Cadog App智慧寵物自動餵食器，PChome 24h購物即日起至7月31日特價2,490元。圖／PChome 24h購物提供
霍曼寵物烘毛機，PChome 24h購物售價8,999元。圖／PChome 24h購物提供
霍曼寵物烘毛機，PChome 24h購物售價8,999元。圖／PChome 24h購物提供
PChome易安網保經推出「寵物險」每月最低225元，主打申請理賠免自負額、理賠次數無上限、投保免體檢等3大優勢。圖／PChome 24h購物提供
PChome易安網保經推出「寵物險」每月最低225元，主打申請理賠免自負額、理賠次數無上限、投保免體檢等3大優勢。圖／PChome 24h購物提供

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