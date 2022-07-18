小奶貓卡屋頂難動彈 住戶臉書紀錄網友揪心

有隻小奶貓卡頂樓加蓋屋頂縫隙，一邊就是4樓高的防火巷，母貓心急守候，附近住戶發現通報動保人員救援，並持續在臉書上紀錄救援進度引起網友關心，最終救援成功網友歡呼。

林姓男子日前在臉書發文「想請問各位…通報動保大概多久會救援呢」，他稱住處後面防火巷有些距離的地方，有失足受困鐵皮屋間隙的小貓，母貓帶著另外2隻小貓，有高低落差小貓沒辦法自行脫困，母貓也沒辦法接觸到。

林男說，因為離他住的地方還有些距離，昨天跑去詢問離小貓比較靠近的屋主，也聯絡了動保處動物救援，過了一天，小貓依然還是受困在那邊 不斷呼喊，叫到都快沒力了，母貓一樣會在上往下看。

此時，網友不斷觀察及留言，為小貓喊加油，也鼓勵林男及動保人員救援，隨著時間過去，林男說，「我這邊也會持續追蹤，謝謝各位的推文跟關心」。

貼文中說，「在緊急處置下先放水跟罐頭在小貓可及之處，希望至少可以讓牠先吃飽別餓著，之後再做誘捕動作」。

最後，動保處動保員曾瑞堂與林男等人合力以組合木板與誘貓籠完成救援。林男興奮留言稱小貓還蠻健康的。會再觀察一陣子。「謝謝各位的關心，是漂亮親人的小妹妹」。

曾瑞堂表示，先用水跟罐頭在小貓可觸及的地方，提供糧食；再使用誘捕籠，做誘捕動作，救援期間善心民眾林先生也透過網路平台更新小貓狀況，有許多民眾在線上為小貓加油打氣，終於讓小貓安全落地。

動保處表示，小貓失足受困防火巷屋頂間隙，一旁母貓在旁守候，因為高低落差，小貓無法自行脫困，母貓也無法接觸到牠。

動保處說，小貓的求救聲，引起附近民眾注意，通報動保處救援成功，小貓於五股動物之家完成體內外驅蟲及疫苗注射，已由參與救援的林姓夫妻認養，希望從此能給牠幸福。

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