小琉球母龜上岸生蛋遭干擾 學者心疼盼劃設保護區
暑假到來、疫情趨緩，小琉球湧入遊客，但正值海龜生蛋高峰期，有學者觀察到母龜正要上岸生蛋，卻遭擺放在沙灘的遊憩設施干擾，讓他心疼不已，他希望劃設保護區維護生態。
國立海洋生物博物館獸醫李宗賢告訴中央社記者，昨天在小琉球中澳沙灘觀察到，母龜要上岸生蛋，但沙灘上擺放許多遊憩設施，當母龜搜尋適合挖卵窩的地方時，這些遊憩設施都會造成干擾母龜爬行。
李宗賢說，當小海龜孵化要進入大海時，在沙灘上遊憩設施與垃圾，都有可能阻擋小海龜前進，希望在發展遊憩活動同時，能互相體諒一下海龜生存。李宗賢指出，小琉球區域特性，人類活動範圍與海龜棲地重疊性高，應劃設保護區，進一步維護生態。
大鵬灣國家風景區管理處琉球管理站主任蘇瑞芳指出，中澳沙灘屬於國有財產署公有土地，為公共使用的開放沙灘，為打造綠蠵龜產卵友善地，與水域業者溝通綠蠵龜重要棲息地生態理念，於非營業時間要把器具帶回店家或置放在遠離沙灘、綠蠵龜產卵之處。
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