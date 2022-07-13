快訊

危害公安就查處！北市狂拆8699違建 阿扁條款明年失效

新警署長人事「折衝」發布 刑事局李西河、保一陳耀南

【動物冷知識】海綿寶寶與蟹老闆是真的？海底世界奇妙的共生關係

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？深海裡面真的有海綿寶寶與蟹老闆。

今天讓我們一起來看螃蟹互利共生的冷知識吧！




一些螃蟹的最後一對步足能夠抓住物品，講自己蓋著偽裝，綿蟹也是用這種方式將海綿揹在身上。一般海綿只會固定在海洋或湖泊底部，不會移動。綿蟹把海綿當偽裝的衣物，海綿則把綿蟹當計程車，形成微妙的互利共生關係。




為什麼海蛞蝓不會對人面蟹釋放毒液呢？原因跟海綿與綿蟹一樣，海蛞蝓因為移動緩慢，而人面蟹把他們揹在身上能夠快速移動到新的覓食地，兩者也是互利共生的好夥伴！




貝類提供保護給蟹類，豆蟹卻對於宿主幾乎沒有什麼特別的影響，是屬於片利共生的關係；但也有一些豆蟹會搶奪宿主的食物，讓宿主愈來愈瘦弱。

當你在吃蛤蜊或牡蠣時，剛巧看到豆蟹也不用緊張，除了可以拍照發文（？）外，也是可以食用的，只是口感可能比較不好。

參考連結：123

延伸閱讀

他撈到黃金河豚！一上岸嚇到「七孔洩洪」網笑：像噴汁金煌芒果

【動物冷知識】外星人來訪留下神秘麥田圈？其實是牠們哈草「嗨過頭」

【動物冷知識】暴龍的可愛小手手只能賣萌？其實力氣超大能扛200公斤

【動物冷知識】每到月圓就瘋狂啾啾啾？「鳥界狼人」實證人造光超解嗨

相關新聞

【動物冷知識】海綿寶寶與蟹老闆是真的？海底世界奇妙的共生關係

哈囉大家好，我是帽帽！ 你知道嗎？深海裡面真的有海綿寶寶與蟹老闆。 今天讓我們一起來看螃蟹互利共生的冷知識吧！

高溫狂飆熱爆 動物園羊駝全身毛剃光「秒變長脖子貴賓」瞬間消風一臉茫然

羊駝毛茸茸的可愛模樣深獲不少大人小孩喜歡，但剃毛後的羊駝長什麼樣子？最近因為天氣太熱，動物園為了讓全身都是毛的羊駝消暑一下，飼育員就給羊駝剪了一身的毛，讓他們可以清爽度過夏天，但由於剪完毛的羊駝模樣太爆笑，引起網友熱議。

長毛貓梳毛累到懷疑貓生！「瞬間斷電」秒仰躺睡死：洗澡好煩不想管了

睡神突然上身？最近一段爆笑影片在網路上瘋傳，一名貓奴拍下自家白色長毛貓正在理毛的可愛畫面，只見牠相當悠哉的舔毛梳理身體，結果沒想到梳沒幾下瞬間沒電，突然往後大字型倒下睡著，瞬間斷電的爆笑畫面讓不少網友笑翻。

才被母親警告不要照顧狗！愛媽遭比特犬咬殺倒血泊慘死 兒子目睹全程崩潰

一名熱愛狗狗的女子先前才被媽媽警告說不要顧狗，但她沒有把勸告聽進去，堅持當狗保母，日前她在家看顧兩隻比特犬時突遭到攻擊，鄰居聽到慘叫聲過來查看時女子已倒臥血泊身亡，而她的兒子在旁邊目睹了驚悚全程。

體感溫度40度 北市動物園迷你馬輪流吹電扇

氣象局預報，台北市本週體感溫度高達攝氏40度，不僅讓人難耐，動物園裡的迷你馬和家驢也出現奇特的行為，一直走回室內、靠在牆...

闖生態敏感區干擾鳥類繁殖 環團籲尊重生態攝影倫理

台南市七股區頂山鹽灘地近期有不少攝影者前來拍攝小燕鷗的繁殖育雛，部分攝影者無視封鎖線，直接步入鹽灘地近距離拍攝，已明顯干...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。