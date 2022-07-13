【動物冷知識】海綿寶寶與蟹老闆是真的？海底世界奇妙的共生關係
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？深海裡面真的有海綿寶寶與蟹老闆。
今天讓我們一起來看螃蟹互利共生的冷知識吧！
一些螃蟹的最後一對步足能夠抓住物品，講自己蓋著偽裝，綿蟹也是用這種方式將海綿揹在身上。一般海綿只會固定在海洋或湖泊底部，不會移動。綿蟹把海綿當偽裝的衣物，海綿則把綿蟹當計程車，形成微妙的互利共生關係。
The sponge crab grows an enormous ‘hat’ of living sponge. Stylish and great for camouflage! pic.twitter.com/P6vZGMvf8o— The Wildlife Trusts (@WildlifeTrusts) 2021年6月27日
為什麼海蛞蝓不會對人面蟹釋放毒液呢？原因跟海綿與綿蟹一樣，海蛞蝓因為移動緩慢，而人面蟹把他們揹在身上能夠快速移動到新的覓食地，兩者也是互利共生的好夥伴！
貝類提供保護給蟹類，豆蟹卻對於宿主幾乎沒有什麼特別的影響，是屬於片利共生的關係；但也有一些豆蟹會搶奪宿主的食物，讓宿主愈來愈瘦弱。
當你在吃蛤蜊或牡蠣時，剛巧看到豆蟹也不用緊張，除了可以拍照發文（？）外，也是可以食用的，只是口感可能比較不好。
You know it's a good #Crabmonth if you find LIVE pea #crabs (Pinnotheres pisum) on the beaches, collect them, and plan to do some behavioral experiments with them together with your partner ( @JeroenHubert ) 🦀@LeidenBiology @Naturalis_Sci pic.twitter.com/JGuqlrwDGR— Werner de Gier 🦀🐌🌈 (@Werner_deGier) 2021年4月28日
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