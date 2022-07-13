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闖生態敏感區干擾鳥類繁殖 環團籲尊重生態攝影倫理

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
為避免民眾誤闖影響鳥類繁殖所設置的封鎖線與告示牌。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供
為避免民眾誤闖影響鳥類繁殖所設置的封鎖線與告示牌。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供

台南市七股區頂山鹽灘地近期有不少攝影者前來拍攝小燕鷗的繁殖育雛，部分攝影者無視封鎖線，直接步入鹽灘地近距離拍攝，已明顯干擾鳥類的繁殖，不僅勸導無效，也數度與勸導方發生口角爭執。

「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」今天發布共同聲明表示，喜愛拍攝鳥類是一件美事，但如果忽略生態攝影倫理，不尊重地方保護環境規範，攝影行為就成為干擾與冒犯。

「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」由台灣黑面琵鷺保育學會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣環境規劃協會、台灣濕地保護聯盟，與中華民國荒野保護協會等6個團體組成。

七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟表示，台南七股鹽場在民國92年結束曬鹽，原先為曬鹽所設計的水路與高低層，搭配原是海埔地的地貌，加上西有潟湖沙洲、東有魚塭與農田，寬廣的縱深與多樣的棲地，造就鹽灘地豐富生態，提供候鳥重要覓食與休息空間，每年冬季與過境期，有大量的水鳥棲息，夏季也是許多夏候鳥重要的繁殖區。

聯盟表示，近年鹽灘地因應國家綠能政策，一度面臨光電開發的壓力，為了保護寶貴的鹽田生態，6團體組成「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」，今年依據「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，共同向國有財產署認養1230公頃的七股鹽場鹽灘地，已在4月29日完成簽約儀式，在認養期限內會定期巡守、維護環境與監測生態。

聯盟成員說，台灣黑面琵鷺保育學會自七股鹽場廢曬後，便已開始七股地區的長期鳥類調查，累積鹽田濕地的基礎生物資料，在民國103年已認養七股鹽場以南鹽田區域，展開長期的觀察與生態記錄，其中保育類小燕鷗每年穩定來此區繁殖的夏候鳥，包含燕鴴、東方環頸鴴、高蹺鴴等鳥類也都在此繁殖，今年更協助台灣大學執行海洋保育署全台的小燕鷗繁殖區監測工作，整體的鳥況也較往年來得突出，所有鳥種加總估計超過百窩的鳥巢，顯示此區是鳥類重要的繁殖區。

然而，此區被媒體曝光有小燕鷗繁殖後，便不斷有攝影者前來，即便已有封鎖線與告示牌，但少數攝影者仍進入棲地，直接在巢位旁架攝影器材拍照，完全不顧已經侵入棲地與巢區的核心區，無視受到干擾的親鳥可能會棄巢的風險，且屢勸不聽、惡言相向，為生態保育樹立了不良風氣，也可能讓更多攝影者仿效進入。

因此聯盟呼籲：

1. 拍攝野鳥請秉持正確的攝影／生態倫理，應保持適當的距離，避免打擾繁殖中的鳥類，減少繁殖失敗或棄巢的可能性。7月已進入鳥類繁殖季的尾聲，請給予野生動物安心的成長與生存空間。

2. 本區是民間團體向政府認養並定期巡守的生態敏感區域，已設置封鎖線與告示牌，未經同意或無正當理由不應擅自闖入。

3.野生動物保育法第18條明定保育類野生動物不得騷擾，此例已明確騷擾保育類小燕鷗、燕鴴等鳥類繁殖，違者將面臨裁罰，請勿以身試法。

攝影者無視封鎖線與警語跨入小燕鷗等鳥類繁殖區進行拍攝。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供
攝影者無視封鎖線與警語跨入小燕鷗等鳥類繁殖區進行拍攝。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供
攝影者無視封鎖線與警語跨入小燕鷗等鳥類繁殖區進行拍攝。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供
攝影者無視封鎖線與警語跨入小燕鷗等鳥類繁殖區進行拍攝。圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供

濕地 認養

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