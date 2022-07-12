浪浪遭咬死 高市重罰飼主並追查棄養比特犬下落

高雄市動保處今天接獲動物協會通報，民眾在臉書提及近日有人故意放出比特咬死浪浪，全程檢附影片。全案會同岡山警方啟動調查，除了將重罰飼主並追查棄養比特犬下落。

高雄市政府農業局表示，初步了解案發地點位於梓官區，當地住戶載比特犬去咬老浪浪，浪浪躲到中正橋車底還把牠拖出來，浪浪最後還被丟到水裡滅屍。

農業局動物保護處人員會同轄區高雄市岡山警分局赤崁派出所警員前往中正路查訪，找到飼主劉姓男子製作筆錄。依劉男說法，案發那天不知狗突然跑出去且咬死浪犬，事發後將比特犬放走。

但動保處會同警方追查，依錄製影片中的人聲，懷疑飼主就在現場。已函文派出所針對飼主通訊及戶籍地址附近調閱監視器查明比特犬去向；另飼主疑在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位後續調查。全案涉及違反多條動物保護法規範，將依法裁罰。

動保處官員說，比特犬未植入晶片登記最高可依法裁罰新台幣1萬5000元；比特犬於公共區域或公眾得出入區域未依規定戴透氣口罩，以及繫1.5公尺內牽繩最高可罰15萬元；案發後將犬隻放走涉及棄養最高可罰15萬元。

動保處呼籲民眾，若發現比特犬蹤跡，小心不要靠近犬隻，速撥1999通報；另依動保法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

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