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北市動物園紅毛猩猩妞莉10歲了 赴新加坡展開「猩」生

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市立動物園的紅毛猩猩妞莉。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園的紅毛猩猩妞莉。圖／台北市立動物園提供

北市動物園今天表示，園內紅毛猩猩「妞莉」已達性成熟年齡，透過「東南亞動物園暨水族館協會」亞洲區人猿族群管理計畫，已於7月8日抵達新加坡動物園執行借展合作，與來自香港的雄性個體「Wan Wan」配對，動物園祝福「妞莉」能在當地順利繁衍後代，展開「猩」生。

台北市動物園表示，妞莉是動物園內紅毛猩猩「艾迪」和「香妞」在2012年生下的大女兒，妞莉是香妞的第三胎，由於前兩胎均未順利存活，再加上香妞當時泌乳狀況不佳，因此妞莉是由保育員24小時人工哺育一手拉拔長大，個性也因此非常親人。

台北市動物園表示，妞莉這次為了前往新加坡須經一個多月的檢疫期，為了不讓妞莉獨自待在房內過於孤單，檢疫中心的保育員、獸醫師及雨林區從小照養她的保育員們，也想盡各種方法陪伴妞莉。

台北市動物園表示，剛到檢疫舍的妞莉面對照養環境改變顯得比較緊張，也有挑食及破壞飲用水設備的情形，檢疫中心人員除了特別準備多樣化的蔬果、耐心將食材切大小塊拉長用餐時間、手工加固水管等努力，也盡可能花時間陪伴妞莉來培養感情、避免她感覺無聊，再加上雨林區從小照養妞莉長大的保育員們，每周至少兩天前往檢疫舍陪伴妞莉，才讓妞莉逐漸適應檢疫生活。

台北市動物園表示，由於檢疫條件及檢疫舍空間本身的限制，環境無法像雨林區住所豐富，過去曾嘗試在房內放置樹木等環境豐富化道具，但由於紅毛猩猩善於攀爬，會刻意破壞天花板及監視器等設備，因此只能使用小型的行為豐富玩具，製作各種妞莉平時愛玩的麻布袋。保育員也特別從雨林區帶來妞莉最愛的小棉被和奶瓶，在做進籠訓練時發揮大用處，減輕妞莉對運輸籠的敏感，有效舒緩妞莉飛往新加坡路途上的不適。

台北市動物園表示，婆羅洲人猿是新加坡動物園的明星物種之一，園內也設有大型雨林環境，相信能提供妞莉舒適的照養條件，希望妞莉順利繁衍後代，為極度瀕危的婆羅洲人猿域外保育做出貢獻。

保育員訓練妞莉自己進入運輸籠。圖／台北市立動物園提供
保育員訓練妞莉自己進入運輸籠。圖／台北市立動物園提供
扶養妞莉長大的工作人員引導妞莉返回群體生活。圖／台北市立動物園提供
扶養妞莉長大的工作人員引導妞莉返回群體生活。圖／台北市立動物園提供
妞莉是保育員24小時人工哺育一手拉拔長大。圖／台北市立動物園提供
妞莉是保育員24小時人工哺育一手拉拔長大。圖／台北市立動物園提供
平常照顧妞莉的保育員陪同一起到機場
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動物園 北市 新加坡

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