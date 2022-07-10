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全台最大兇狠圓軸路蟹族群防路殺 台江今年首次交管

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台江國家公園曾文溪南岸有全台最大的凶狠圓軸蟹族群。圖／國家公園管理處提供
台江國家公園曾文溪南岸有全台最大的凶狠圓軸蟹族群。圖／國家公園管理處提供

台江國家公園與民間保育人士近年都關注到兇狠圓軸蟹在每年7、8月繁殖期間，「降海釋幼」的陸殺問題，台江管理處今年發起首次的安南青草崙海口道路的交通管制，台南社大也有公民參與鹽水溪交管活動，保護蟹媽媽在產卵期間的安全，不要被「ㄅㄨㄐㄧ」。

一般人想到陸蟹，可能會想到屏東恆春，但其實台南西南沿海也是台灣陸蟹重要的據點，其中「兇狠圓軸蟹」可說是全台最大族群。

台江國家公園處理處指出，公園範圍內是台灣西海岸沿線中，螃蟹種類最多的地區，在2020及2021年都委託進行大規模的陸蟹調查，目前記錄到的潮上帶（高潮線以上）陸蟹累計達30種，每一種的繁殖期與方法不盡相同，其中兇狠圓軸蟹在曾文溪口南岸的族群是全台最大，每年有超過4500隻抱卵雌蟹，會在7、8月間，從平日生活的河岸，走向曾文溪海口處降海釋幼，把滿肚子的蟹卵，釋放到水中。

附近居民表示，因為陸蟹都是在半夜活動，外地人不知道當地有陸蟹，但他們從小都看過，特別是比手掌還大的兇狠圓軸蟹，半夜都會在路上走來走去，因為牠們會在魚塭的土堤上挖洞，養殖業者看到就會殺，或是釣客也會捕捉來做為魚餌，近年的數量確實有減少。

台江國家公園委託台灣生態學會劉烘昌等人進行國家公園範圍內陸蟹調查，發現陸蟹生存受到許多因素影響，像是棲地的破壞（河海岸的開發）、人為捕捉（特別是陸寄居蟹都被抓去當寵物販售）、海漂垃圾太多（陸蟹會吃塑膠袋而死亡）、降海釋幼期間被車輛路殺，還有河海岸開發後，像是堤防等都會阻礙雌蟹前往河岸產卵，而太多路燈也會讓陸蟹受到光吸引而找不到往河岸的路。

公園管理處長張登文表示，在完成調查後，會進一步展開保育的工作，今年首次舉辦繁殖季的封路，並在附近社區開說明會，請居民協助共同保育。

社大老師莊孟憲則觀察到國家公園範圍之外，安平區賢北國小與安平老街之間，鹽水溪南岸地帶，每年也有不少凶猛圓軸蟹在繁殖季跨過河堤降海釋幼，由於當地在魚塭之間有一條機車便道，車速相當快，常有路蟹被路殺。

莊孟憲表示，目前已與市府農業局協調，希望能在附近設立告示牌，提醒路經機車，由於路蟹一旦被路殺，機車再經過，可能發生打滑的意外，降低速限不僅保護路蟹，也能保護用路人，同時社大在繁殖季也會動員志工前往交管，協助路蟹過馬路。

台江處將於園區青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間長度約2公里路段辦理護蟹交通管制，執行時間配合兇狠圓軸蟹釋幼高峰，農曆初二到初四及 十六到十八日，今年的時段為7月14到16日，7月30日到8月1日，8月13到15日，每天18時30分至21時30分，交管期間禁止車輛進入，車輛可經由焚化爐道路改路。

台南安平區鹽水溪南岸的堤頂機車道，每年凶狠圓軸路蟹繁殖季都會有路殺的情況發生。圖／莊孟憲提供
台南安平區鹽水溪南岸的堤頂機車道，每年凶狠圓軸路蟹繁殖季都會有路殺的情況發生。圖／莊孟憲提供
台南安平區鹽水溪南岸的堤頂機車道，每年凶狠圓軸路蟹繁殖季都會有路殺的情況發生。圖／莊孟憲提供
台南安平區鹽水溪南岸的堤頂機車道，每年凶狠圓軸路蟹繁殖季都會有路殺的情況發生。圖／莊孟憲提供
台江國家公園管理處今年首度舉辦路蟹繁殖季降海釋幼的交通管制，曾文溪南岸青草崙附近道路禁止通行。圖／管理處提供
台江國家公園管理處今年首度舉辦路蟹繁殖季降海釋幼的交通管制，曾文溪南岸青草崙附近道路禁止通行。圖／管理處提供

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