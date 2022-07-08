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影／凌波仙子菱角田孵蛋雛鳥出生萌樣可愛 公鳥護雛警戒

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的水雉家族，共3公1母3巢，公鳥孵蛋、育雛，水雉下蛋顏色如「茶葉蛋」，日前雛鳥出生，萌樣可愛。

蘇家弘說，水雉家族自然生態吸睛，出生小水雉4隻，水雉爸爸辛苦照顧小水雉與孵蛋，雛鳥出生跟隨鳥爸爸，在菱角田活動覓食，萌樣可愛，鳥爸爸警戒守護雛鳥，防遭天敵泰國鱧及蛇吃掉。

蘇家弘表示，水雉公鳥孵蛋、育雛，很辛苦，祝福雛鳥平安長大，水雉又名雉尾水雉，俗稱菱角鳥，是水雉科鳥類，主要分布副熱帶至熱帶季風亞洲，多棲息菱角田間，是台灣少見履行一妻多夫制的鳥類，農委會78年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。

水雉外形似雉，繁殖期金黃褐白羽色和長長尾羽，水上盈盈、姿態翩翩而有「凌波仙子」、「葉行者」和「菱角鳥」美稱，水雉1妻多夫，4到9月築巢水生植物葉上，母鳥可下到10窩蛋，每窩平均4個蛋，蛋顏色墨綠褐色，由公鳥照顧孵化的幼鳥，水雉的雛鳥屬於早熟性，出生幾個小時後就能行走，會跟著親鳥覓食。

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘在嘉義某處菱角田，發現水雉家族，公鳥孵蛋、育雛，日前雛鳥出生，萌樣可愛。圖／蘇家弘提供

水雉 嘉義

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