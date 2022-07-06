【動物冷知識】外星人來訪留下神秘麥田圈？其實是牠們哈草「嗨過頭」

哈囉大家好，我是帽帽！

麥田圈（Crop circle）超自然現象長年引起世人關注，儘管大多經判斷是人為製造，卻仍有許多人堅信是外星人的傑作！

但你知道嗎？在澳洲有一些麥田圈，卻是動物哈草後的傑作唷！

今天一起來看很ㄎㄧㄤ的動物冷知識吧！

當地居民指出，不僅是袋鼠愛吃罌粟，他們過去也曾看過鹿和羊吃掉罌粟，嗨翻到狂繞圈圈，也會形成麥田圈。

青蛙沒有交配器官，取而代之的是體外受精。繁殖期時雄蛙會跳到雌蛙背部，並緊緊抱住雌蛙刺激排卵，雄蛙同時釋放精子。這種被稱為假交配。

雄蛙誤認魚為母蛙時，幸運情況下等到雄蛙累了就會放開並自行游走，但有時雄蛙為了不被甩開，他們的手會深深按入魚的眼睛，對魚兒造成相當嚴重的傷害。

除了青蛙，這種狀況也發生在蟾蜍與鯉魚身上，就是金蟾抱鯉的由來。

之前有整理過海豚會一起把河豚當球玩，並刺激河豚釋放毒素，藉此Happy。原本已經覺得河豚夠可憐了，現在又多了一個受害者水母！

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