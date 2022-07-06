快訊

林智堅論文疑涉侵犯智財權 竹科管理局給最新回應了

民進黨「打林佳龍」會議記錄流出？ 林辦：報警釐清真相

缺乏父愛充滿被拒絕的苦毒 黃嘉千：不想再演了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】外星人來訪留下神秘麥田圈？其實是牠們哈草「嗨過頭」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

麥田圈（Crop circle）超自然現象長年引起世人關注，儘管大多經判斷是人為製造，卻仍有許多人堅信是外星人的傑作！

但你知道嗎？在澳洲有一些麥田圈，卻是動物哈草後的傑作唷！

今天一起來看很ㄎㄧㄤ的動物冷知識吧！




當地居民指出，不僅是袋鼠愛吃罌粟，他們過去也曾看過鹿和羊吃掉罌粟，嗨翻到狂繞圈圈，也會形成麥田圈。




青蛙沒有交配器官，取而代之的是體外受精。繁殖期時雄蛙會跳到雌蛙背部，並緊緊抱住雌蛙刺激排卵，雄蛙同時釋放精子。這種被稱為假交配。

雄蛙誤認魚為母蛙時，幸運情況下等到雄蛙累了就會放開並自行游走，但有時雄蛙為了不被甩開，他們的手會深深按入魚的眼睛，對魚兒造成相當嚴重的傷害。

除了青蛙，這種狀況也發生在蟾蜍與鯉魚身上，就是金蟾抱鯉的由來。




之前有整理過海豚會一起把河豚當球玩，並刺激河豚釋放毒素，藉此Happy。原本已經覺得河豚夠可憐了，現在又多了一個受害者水母

參考連結：123

河豚 水母 海豚 袋鼠

延伸閱讀

【動物冷知識】暴龍的可愛小手手只能賣萌？其實力氣超大能扛200公斤

【動物冷知識】每到月圓就瘋狂啾啾啾？「鳥界狼人」實證人造光超解嗨

【動物冷知識】無尾熊吃住都在尤加利樹上？其實「這棵」才是牠們最愛

【動物冷知識】大象用鼻子吸水會不會嗆到？這處構造竟和人類相似

相關新聞

【動物冷知識】外星人來訪留下神秘麥田圈？其實是牠們哈草「嗨過頭」

哈囉大家好，我是帽帽！ 麥田圈（Crop circle）超自然現象長年引起世人關注，儘管大多經判斷是人為製造，卻仍有許多人堅信是外星人的傑作！ 但你知道嗎？在澳洲有一些麥田圈，卻是動物哈草後的傑作唷！ 今天一起來看很ㄎㄧㄤ的動物冷知識吧！

兒驚呼「倉鼠屁屁腫起來」：可能生病了 她嚇壞急帶鼠寶看醫生真相傻眼

小朋友童言童語常常讓忍俊不禁。一名家裡養了倉鼠當寵物的網友分享自身經驗，表示某天兒子發現鼠寶「屁屁腫起來了」，認為倉鼠可能生病，網友見狀不敢大意，立刻把倉鼠帶去獸醫院檢查，結果獸醫傻眼表示腫起來的其實是倉鼠蛋蛋，讓網友哭笑不得。

廚房半夜傳巨響！睡夢中驚見「長長象鼻」聞香破牆掃貨 監視器畫面震撼

近日印度一戶人家在半夜熟睡時，突然聽見屋裡傳來數聲巨響，屋主驚魂未定查看卻發現是大象的鼻子「破牆而入」，飽餐一頓隨即離開現場，只留下杯盤狼藉的廚房。

見路邊黑狗太帥 他「派愛犬色誘回家」被逮喊冤：只是想讓牠們交配生孩子

史上最狂偷狗事件！一名男子家中飼養一隻白色狗狗相當可愛，某天他帶愛犬出門散步時，在路上看到一隻黑狗驚為天人，覺得黑狗長得超漂亮，竟動了歹念「派出自家白狗色誘」想拐走黑狗回家配種，警方接獲通報後立刻逮到人，離奇的犯案動機讓不少網友直呼傻眼。

醉女路邊看到小灰貓經過被萌翻 嗨爆呼喊牠過來摸摸..一見正面嚇傻逃跑

是有沒有這麼眼花？一名女子喝醉酒跟朋友在路上閒晃，看到遠方一隻灰色小貓很可愛，女子興奮大叫起來，呼喚著貓咪趕快過來給自己摸摸，結果沒想到小灰貓回應了女子呼喚走過來，卻發現是一隻浣熊，嚇的女子跟友人花容失色。

超狂記者採訪！麥克風遞浪貓眼前牠傻眼 下秒「喵」1聲回應：朕知道了

近日一段影片在網路上掀起熱議，南韓電視台記者在首爾市中心針對野生浣熊出沒並攻擊犬貓一事進行採訪，訪問了一些民眾的觀點，結果記者竟然採訪了貓，貓咪回答了一聲「喵」太過爆笑，許多網友紛紛讚爆記者的創意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。