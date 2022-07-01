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房間出現一隻蟲「這什麼外星生物？」 內行人驚喜：你賺到了
在夏天的夜晚看到螢火蟲閃閃發光總是讓人相當開心，不過你有看過螢火蟲的幼蟲嗎？一名網友在臉書PO出照片，他在房間發現一隻沒見過的蟲，造型奇特讓他嚇了一跳，於是上網詢問網友這到底是什麼生物。
原PO在臉書「爆怨公社」貼出照片表示，日前晚上關燈準備要睡覺時，看到房間裡好像有螢火蟲一閃一閃地在發光，讓他又驚又喜，於是趕緊開燈查看，沒想到打開燈後卻看到一隻造型奇特的蟲，讓原PO嚇了好大一跳，直呼「這甚麼外星生物？」
從照片裡看到這隻蟲身體一節一節的，顏色看起來接近黑色，還有幾隻細長的腳，但看起來不像蜈蚣，原PO也不知道這是什麼蟲，希望鄉民們能幫忙解答。
不少內行人一看就知道是什麼，「螢火蟲幼蟲」、「牠好像也是螢火蟲」、「螢火蟲牠兒子」、「還沒轉大人的螢火蟲」、「就是螢火蟲，幼兒時期啊」、「螢火蟲，你也給人家長大的時間」、「螢火蟲的幼蟲，螢火蟲是顆卵時就會發光」、「這就是螢火蟲，不過說真的小時候長的蠻討人厭的」、「你賺到了，螢火蟲幼蟲只會出現在乾淨的水邊」。
答案一出也讓其他網友直呼長知識，「原來幼年期長這樣」、「是喔，牠是螢火蟲」、「長知識了」、「哇！大家都好厲害！完全不知道是什麼…發光的毛毛蟲？」、「看留言長知識，謝謝大家」、「好神奇喔，幼蟲這麼大，成蟲後卻變小小隻的」。
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