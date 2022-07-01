來台11年終有好消息 北市動物園丹頂鶴當爸媽

北市動物園宣布好消息，來台11年的丹頂鶴KIKA和BIG自然繁殖成功、孵出雛鳥，動物園推薦從爬蟲館帶著望遠鏡仔細觀察，雛鳥長得快、草叢很快就藏不住牠了。

台北市立動物園新聞稿表示，丹頂鶴KIKA和BIG來台11年，在台灣與日本動物園的共同合作及殷殷企盼下，終於讓牠們自然繁殖成功，KIKA帶著1隻雛鳥在草叢裡活動。

動物園表示，2011年長榮航空專機，協助遠自日本北海道釧路動物園運送來台的丹頂鶴KIKA和BIG，2014年開始進行漸進式混養配對，2015年才配對成功產下第一窩蛋。

每年進入繁殖季，KIKA開始對著BIG跳起求偶舞，偶爾獲得BIG熱烈回應，動物園總期待著小鶴的誕生，並透過調整繁殖季食譜、擴建更大更自然的照養場地、增加措施、添加關鍵微量元素、甚至人工孵蛋，希望提高繁殖季的產蛋數及孵化成功率，但結果不是空包蛋，就是難得的受精卵在人工孵化過程終止發育。

動物園表示，今年KIKA共產下3窩蛋，最終竟是靠KIKA與BIG自行孵蛋，傳出令人興奮的好消息。

動物園指出，雛鶴孵化後就會跟著媽媽四處活動、覓食，媽媽KIKA負責大部分餵養的責任，爸爸BIG分擔較多保護的責任，育幼期間需盡量保持安靜，不要拍打欄杆吸引牠們的注意，這樣KIKA會把寶寶藏得更隱密，BIG也會想全力驅趕「入侵者」，緊急行動間都容易造成雛鶴受傷。最佳的觀察地點，是從爬蟲館帶著望遠鏡仔細觀察。

動物園表示，與日本釧路動物園2012年締結友好協定，共同丹頂鶴的域外保育計畫，這是日本首次對外輸出「特別天然紀念物」丹頂鶴，而現任釧路動物園長鈴木貴博聽到消息後，除了道喜，也提供丹頂鶴育幼期間食物、天敵、營養等多方面的建議，北市動物園保育員正在努力調整營養、接受度好的育雛配方。

動物園表示，今年17歲的KIKA和20歲的BIG第1次育雛，是相當盡責的爸媽，連保育員進入工作、餵食都會被BIG緊迫盯人，而雛鳥長得很快，沒多久戶外活動場的草叢，應該就藏不住牠的身影。

動物園指出，台灣照養丹頂鶴的紀錄最早在台灣總督官邸，1913年動物園設立後將丹頂鶴自總督官邸移入動物園，期間曾有產蛋記錄，直到1918年首次孵出2隻雛鶴，自此之後丹頂鶴不時有成功繁殖紀錄。

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