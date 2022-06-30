凌波仙子蓮花田繁殖孵蛋 蓮花間跳躍生態美景吸睛

本土疫情延燒，民眾減少外出，動植物生態不受干擾，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，正值夏天蓮花盛開，凌波仙子在盛開蓮花田間，跳躍嬉戲，美景吸睛。

蘇家弘說，保育意識抬頭，凌波仙子繁殖棲息處增加，觀賞保育凌波仙子，不必到台南水雉園區，嘉義也有水雉生態可觀賞，水雉出現在蓮花田少見，通常凌波仙子在菱角田棲息覓食繁殖，觀察拍攝美麗蓮花田，搭配凌波仙子，自然生態美景，非常棒，有凌波仙子正在孵蛋。

水雉又名雉尾水雉，俗稱菱角鳥，是水雉科鳥類，主要分布副熱帶至熱帶季風亞洲，多棲息菱角田間，是台灣少見履行一妻多夫制的鳥類，農委會78年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。

水雉外形似雉，繁殖期金黃褐白羽色和長長尾羽，水上盈盈、姿態翩翩而有「凌波仙子」、「葉行者」和「菱角鳥」美稱，水雉1妻多夫，4到9月築巢水生植物葉上，母鳥可下到10窩蛋，每窩平均4個蛋，蛋顏色墨綠褐色，由公鳥照顧孵化的幼鳥，水雉的雛鳥屬於早熟性，出生幾個小時後就能行走，會跟著親鳥覓食。 嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，夏天蓮花盛開，凌波仙子在蓮花田跳躍嬉戲，美景吸睛。圖／蘇家弘提供 嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，夏天蓮花盛開，凌波仙子在蓮花田跳躍嬉戲，美景吸睛。圖／蘇家弘提供 嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，夏天蓮花盛開，凌波仙子在蓮花田跳躍嬉戲，美景吸睛。圖／蘇家弘提供 嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，夏天蓮花盛開，凌波仙子在蓮花田跳躍嬉戲，美景吸睛。圖／蘇家弘提供 嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，夏天蓮花盛開，凌波仙子在蓮花田跳躍嬉戲，美景吸睛。圖／蘇家弘提供

商品推薦