凌波仙子蓮花田繁殖孵蛋 蓮花間跳躍生態美景吸睛

本土疫情延燒，民眾減少外出，動植物生態不受干擾，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子」美稱的多隻水雉，公鳥孵蛋，下蛋顏色如「茶葉蛋」，正值夏天蓮花盛開，凌波仙子在盛開蓮花田間，跳躍嬉戲，美景吸睛。
蘇家弘說，保育意識抬頭，凌波仙子繁殖棲息處增加，觀賞保育凌波仙子，不必到台南水雉園區，嘉義也有水雉生態可觀賞，水雉出現在蓮花田少見，通常凌波仙子在菱角田棲息覓食繁殖，觀察拍攝美麗蓮花田，搭配凌波仙子，自然生態美景，非常棒，有凌波仙子正在孵蛋。
水雉又名雉尾水雉，俗稱菱角鳥，是水雉科鳥類，主要分布副熱帶至熱帶季風亞洲，多棲息菱角田間，是台灣少見履行一妻多夫制的鳥類，農委會78年公告水雉為第二級珍貴稀有保育類動物。
水雉外形似雉，繁殖期金黃褐白羽色和長長尾羽，水上盈盈、姿態翩翩而有「凌波仙子」、「葉行者」和「菱角鳥」美稱，水雉1妻多夫，4到9月築巢水生植物葉上，母鳥可下到10窩蛋，每窩平均4個蛋，蛋顏色墨綠褐色，由公鳥照顧孵化的幼鳥，水雉的雛鳥屬於早熟性，出生幾個小時後就能行走，會跟著親鳥覓食。
本土疫情延燒，民眾減少外出，動植物生態不受干擾，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在嘉義市某處蓮花田，驚喜發現有「凌波仙子...
台北市立動物園休園倒數，兩天後將重新對外開放，動物園表示，7月1至3日這3天，前123名入園遊客(包含動物園大門及貓纜園...
你的貓會跟你睡嗎？每天睡覺時間一到，巴迪跟邱巴卡都會跟著我跳上床，在被子上踏踏，甚至會鑽進被窩裡大聲呼嚕嚕。你的貓也會嗎？還是會跟你搶枕頭呢？
有些東西在動物眼裡看起來像食物，一不小心就會把異物吞下肚。前些日子在泰國就發生一起鵝把電線誤吞下肚的事件，獸醫院為了手術做好萬全準備，便把鵝爸爸一起找來隨時準備輸血，父女同框的畫面超級有愛。
近日微博流傳一段影片，內容是一隻熟睡的薩摩耶被主人拿小錘子輕輕敲擊膝蓋，沒想到居然出現「膝跳反應」，毛絨絨的小短腿隨著敲擊不斷跳動，但卻絲毫沒有醒來，可愛模樣引發網友討論。
到動物園參觀時千萬不要因為一時好奇就任意觸摸動物。近日一段驚悚影片在網路上瘋傳，一名男子到動物園獅子展覽區，為了拍出酷炫的自拍照竟將手伸入獅籠作勢想摸獅子，下秒慘劇發生，整隻左手都被獅子咬爛，當場血流如注嚇壞一堆遊客。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言