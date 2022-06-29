為母海龜打造友善「產房」 小琉球環團籲避人為干擾

屏東離島小琉球是海龜樂園，每年5至10月是蠵龜產卵季節，7月及8月又是高峰期，在地環保團體最近聯手展開淨灘、請鵬管處協調水上活動業者移除置放沙灘的器材，為母海龜營造無阻礙的友善生產環境， 讓環團頭痛的是，最近疫情趨緩人潮湧入，遊客入夜後沙灘上飲食、喧鬧和放煙火，人為干擾和光害都會影響海龜上岸和剛孵化幼龜回歸大海的路。

台灣咾咕嶼協會長期關注小琉球海龜生態，理事長蔡俊吉說，5月起已觀察到多隻母海龜爬上岸產卵，有鑑於沙灘上的攀藤植物、業者置放的水上活動器材與海漂垃圾會擋路，在地環保團體聯合舉辦多場淨灘活動，並請鵬管處協調業者移除器材，踏出為母海龜營造無阻礙的友善生產環境的一大步。

「請大家一起為海龜打造友善的『產房』環境！」母龜都在夜間上岸，為避免人為干擾和光害，公部門雖安排夜間巡查，但最近遊客潮湧現，屢見遊客在沙灘飲食、喧鬧、放煙火或查探有無海龜上岸產卵，母龜見到岸上有人為活動會主動避開，剛孵化的幼龜也可能因此跑錯路，降低存活率，讓人頭痛，呼籲公部門加強保育宣導。

國立海生館獸醫李宗賢說，海龜會循洋流做季節性遷移，在小琉球出生的母海龜，長大後本能性的回來產卵，但數量極少；海龜產卵後，會在海灘附近海域覓食休息，14天後卵又成熟再上岸，每次產卵期約3至4次，每次約100顆，性成熟後每年皆可上岸產卵，可孵化9成以上的小海龜，但存活率只有千分之一，公部門要避免人為干擾和光害措施，否則回來的海龜會愈來愈少。

海洋保育署標示小琉球龍蝦洞、漁埕尾、中澳、美人洞、肚仔坪、杉福生態廊道沙灘、蛤板灣等7處景點為海龜主要產卵沙灘，提醒遊客勿騷擾或傷害保育類綠蠵龜及其產卵行為；屏東縣政府海洋暨漁業事務管理所說，依野生動物保育法公告蛤板灣和肚仔鵬2處沙灘為野生動物重要棲息地環境，若遊客騷擾或傷害棲地，依法可處5萬元罰款，5至10月海龜繁殖季由鄉公所加強夜間巡查。 台灣咾咕嶼協會長期關注小琉球海龜生態，5月起已觀察到多隻母海龜爬上岸產卵。圖／台灣咾咕嶼協會提供 台灣咾咕嶼協會長期關注小琉球海龜生態，5月起已觀察到多隻母海龜爬上岸產卵。圖／台灣咾咕嶼協會提供 台灣咾咕嶼協會長期關注小琉球海龜生態，5月起已觀察到多隻母海龜爬上岸產卵。圖／台灣咾咕嶼協會提供

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