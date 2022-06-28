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2隻保育類鳳頭蒼鷹幼鳥被抓 農業局調查尋找下落

中央社／ 高雄28日電

高雄市野鳥學會近日收到一段影片，影片中吊車工人疑似修樹，抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹幼鳥，至今下落不明。農業局表示，已正在聯繫吊車行，並將會同保七總隊調查，若觸法將法辦。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海接受中央社記者訪問表示，最近收到民眾傳來一段影片，影片中可見一名吊車工人，從樹上高處緩緩降下，手上還抓著2隻鳳頭蒼鷹的幼鳥。

影片中也顯示，背景是一處老屋，老屋旁散落不少樹枝，另有一棵高大樹木，吊車工人就是搭著吊車到樹木高處，手捧著2隻幼鳥下來。

林昆海說，由於影片疑似已轉好幾手，提供影片的民眾也不知道來源，不過有找到影片中的吊車上有吊車行的名字，經查有設址在高雄。但問遍農業局、民間收容單位等都沒有幼鳥的消息，懷疑已被私自圈養。

目前高雄市野鳥學會已將影片轉交農業局，由農業局調查釐清。農業局表示，目前還不知道時間、地點等資訊，正在聯繫詢問吊車行，也希望當事人出面說明，並將會同保七總隊調查，如有觸犯野生動物保育法，將依法究辦。

高雄市野鳥學會呼籲，若修剪樹木時碰到鳥巢，第一時間應停止修剪，保留原巢位；若不小心已修剪樹木和巢位的話，立即通報農業局處理。不要任意捕捉、私養，違反保野生動物保育法，且缺乏專業照顧能力，也會害了鳥類。

高雄市 老屋

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