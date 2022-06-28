苗栗石虎3個小時2隻路殺 縣府研擬防治之道

苗栗縣石虎今年零路殺破功，6月16日分別接獲通報在苑裡鎮、通霄鎮發生2隻石虎路殺事件，此外，2年多前在西湖鄉發現幼年石虎「西湖哥」，野放後最近也傳出死訊，縣府研擬相關的防治之道。

苗栗縣是瀕絕種野生動物石虎最重要棲地，縣府委託調查推估約350隻，近年推動相關保育及防治路殺措施，今年石虎死亡紀錄共4起，2月14日在後龍鎮不明原因死亡，5月26日在縣道140線卓蘭鎮犬殺，6月16日晚上6點通報今年第一起路殺，3個小時後又通報第二起。

縣府指出，16日晚上6點接獲通報，月稱光明寺周邊道路發現受傷小石虎，左後腿骨折，經送農委會特有生物研究保育中心，隔天傷重死亡，當晚9點再接獲通報，128線5.3公里處發現石虎屍體，體重約3300公克的公石虎，研判頭部受到撞擊致死。

縣府農業處、工務處及通霄鎮公所等相關單位會勘，其中，128線5.3公里處不在拓寬工程範圍內，現場沒有路燈，由公所裝設路燈照明，並清除路邊雜草，改善行車視線，將來道路拓寬時，設置地下箱涵，提供野生動物安全穿越道路，此外，月稱光明寺周邊道路發現路殺地點並不明確。

另，2020年5月28日在西湖鄉三湖村發現落單幼年石虎西湖哥，經送特生中心野生動物急救站，經過一年多失親幼獸訓練，去年6月9日野放至南投縣竹山鎮，追蹤發現牠活動區域在濁水溪、清水溪交界，去年10月間疑似犬殺，特生中心最近發布死訊。

農業處指出，西湖哥陳屍河床，遠離農耕地及道路，狗腳印遍及，調查附近8處餵食點，推斷受犬攻擊可能性極高，農業處呼籲是愛就不要在野外餵食遊蕩犬或野生動物。 一隻小石虎6月16日在苗栗縣通霄鎮月稱光明寺周邊道路遭路殺，也是今年第一起。圖／苗栗縣政府提供

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