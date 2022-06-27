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高市議會出現飲料杯鳥巢 暫封中庭門守護白頭翁

中央社／ 高雄27日電

高雄市議會中庭近日出現白頭翁鳥巢，但鳥媽媽似乎不擅築巢，接連2個鳥巢疑似不穩固掉落地面，議會員工用飲料杯等材料幫忙加固，還暫時封閉中庭玻璃門，好讓鳥媽媽安心孵蛋。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海接受中央社記者訪問表示，每年3到5月，是白頭翁繁殖旺季，但到7月前仍會有繁殖情形，都市中的陽台、樹木、盆栽都可能見到鳥巢，每窩約有3、4枚蛋，並約需2週左右可孵化。

高雄市議會中庭有不少植栽，近期在植栽上出現1個白頭翁鳥巢，離地僅約1、2公尺，近距離即可觀察。林昆海說，一般認為鳥不會挑人多的地方築巢，但其實鳥會自行判斷環境是否有害，有時即使有人，但牠認為無害，也會願意築巢。

議會員工對記者說，曾在中庭看過2個掉落地上的鳥巢，但鳥媽媽沒放棄，繼續第3次築巢，員工發現當時巢裡有3顆蛋，但鳥巢看起來還是不太穩固，於是趕緊找了飲料杯、手套等物品，幫忙加固鳥巢，避免鳥巢掉落。

此外，議會也在鳥巢附近的中庭出入玻璃門上張貼「此門勿開」字條，暫時禁止人員出入，避免過多人為打擾，讓鳥媽媽安心孵蛋。最近員工發現，鳥蛋少了1顆，認為可能是有問題，被親鳥捨去；希望剩下的蛋，能順利孵出幼鳥。

林昆海說，有些母鳥可能確實不擅築巢，或是沒經驗，築巢築得不好；人為少量干預，幫助鳥巢加固，無傷大雅，不會對鳥媽媽有影響；至於少了1顆蛋，因為沒有目擊到原因，被親鳥捨去或其他鳥類偷走等，都有可能。

高雄市

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