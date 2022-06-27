罕見！蟑螂騎金魚潛水影片瘋傳 主人超崩潰：魚缸和魚不能要了？
陸上最頑強的生物非小強莫屬，但原來牠們連在水中都能生存？有網友在社交平台分享1條影片，顯示1隻蟑螂入侵家中魚缸，甚至騎在金魚上遊走，場面令飼主相當崩潰，不禁問：「這魚缸和魚是不是不能要了？」有專家則指原來蟑螂可在水底憋氣長達30分鐘，因此潛入水中不會立即死亡。
該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發帖，上傳1個超奇趣影片，只見魚缸內1條金魚正在游泳，但仔細一看就發現1隻約半截手指般大小的蟑螂，以一副皇者姿態騎在牠身上，無論金魚游去哪裏，都仍然緊緊騎在其身上，金魚變相載著牠在水中游走。樓主崩潰表示，「蟑螂會飛不稀奇，有看過騎魚的嗎？」，又問大家「這魚缸和魚是不是不能要了？」。
影片震撼網友，特別對蟑螂在水中都能自如生存感驚訝，並問牠是否開發潛水新技能呢，「他是無敵的，超惡爛生物」、「真的是不死蟑螂」、「這種生物是不是可以統治世界」、「都有防水功能了，是不是世界要毀滅」。也有網友回應樓主稱，魚缸裏的都要全倒掉，又替金魚感可憐，「這隻魚被嚇哭了」、「一直都擺脫不了」。
有專門研究蟑螂的外國網站則指出，蟑螂是不擅游泳的生物，但可以在水底憋氣長達30分鐘，在水面上則能保持40分鐘，牠們會通過關閉氣門來做到這一點，讓自己漂浮。
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文章授權轉載自《香港01》
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