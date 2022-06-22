聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】懷孕最久哺乳類！這寶寶待滿2年才肯出媽媽肚子
哈囉大家好，我是帽帽！
媽媽懷胎10月，忍受孕吐、水腫、腰酸背痛的長期折磨，最終生下我們。但你知道有動物媽媽居然要懷胎2年嗎！？
今天我們一起來看動物媽媽懷孕的冷知識吧！
不算哪吒的話，大象是所有哺乳類動物中，孕期最長的動物，象寶寶剛出生時體重約79-113公斤。
順帶一提，世界上最大的哺乳類動物藍鯨孕期約10-12個月，藍鯨寶寶一出生就有1360公斤！
剛出生的袋鼠寶寶相似於人類7周大的胚胎，這個階段的袋鼠寶寶只有前肢有些發育，方便他們爬入育兒袋，在育兒袋內吸吮袋鼠媽媽的母乳繼續長大。
因為少胎的狗媽媽，肚子裡有更多空間可以容納幼犬慢慢長大。
udn寵物部落網站全新開張囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言