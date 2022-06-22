【動物冷知識】懷孕最久哺乳類！這寶寶待滿2年才肯出媽媽肚子

哈囉大家好，我是帽帽！

媽媽懷胎10月，忍受孕吐、水腫、腰酸背痛的長期折磨，最終生下我們。但你知道有動物媽媽居然要懷胎2年嗎！？

今天我們一起來看動物媽媽懷孕的冷知識吧！

不算哪吒的話，大象是所有哺乳類動物中，孕期最長的動物，象寶寶剛出生時體重約79-113公斤。

順帶一提，世界上最大的哺乳類動物藍鯨孕期約10-12個月，藍鯨寶寶一出生就有1360公斤！

剛出生的袋鼠寶寶相似於人類7周大的胚胎，這個階段的袋鼠寶寶只有前肢有些發育，方便他們爬入育兒袋，在育兒袋內吸吮袋鼠媽媽的母乳繼續長大。

因為少胎的狗媽媽，肚子裡有更多空間可以容納幼犬慢慢長大。

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