影／可憐鳳頭燕鷗被果凍盒深卡鳥喙 餓看小魚竟無法進食

最近是珍貴稀鳥「鳳頭燕鷗」繁殖季節，宜蘭大溪漁港碼頭每天有人去拍飛行美姿，竟發現有隻鳳頭燕鷗的嘴喙被空塑膠果凍盒卡死，無法自拔，就連小魚在牠面前也無法張口進食，畫面全被愛鳥人士連拍下來，連漁民也覺不捨與愛鳥人展開搶救，最後經由海巡人員持長柄網抓牠並取下塑膠盒，救回一命。

鳳頭燕鷗屬於夏候鳥，野生動物保育法列為珍貴稀有野生動物，成鳥的頭部有黑色羽冠「鳳頭」，長長的黃色嘴喙不但可以用來覓食，也是攻擊武器。6月，進入鳳頭燕鷗繁殖季節，頭城鎮大溪漁港每天都有不少人拍照，牠在距離海平面十幾公尺的空中飛行，高速俯衝到海面啄食小魚。

6月9日下午2點半左右，張姓鳥友拍到鳳頭燕鷗的嘴喙有個透明塑膠物，照片放大後他大吃一驚，竟是人類任意丟棄的小塑膠果凍空盒，而且塑膠盒的開口向外、底部向內，深深卡住嘴喙，可能因為牠想要啄食東西，反而愈卡愈深，餓了無法張口覓食。

張姓鳥友說，受難的鳳頭燕鷗一直在碼頭附近低空盤旋，彷彿示意求救，讓人看了不捨，就連一隻小魚放在前方，牠餓到看了看也無法進食；附近漁民及鳥友擔心牠無法進食恐喪命鳥，紛紛拿著塑膠藍想要捕抓，但距離太遠，後來向附近的海巡弟兄求助，出動長柄網終於抓到。

一位婦人迅速上前幫忙，大家大嘴八舌「小心點」、「快好了，快好了」，終於把塑膠盒拔掉，「牠應該會飛」「牠肚子餓了啦」。可能真的餓了，前後歷經半個多小時，3點多，這隻鳳頭燕鷗展翅飛離眾人的視線。

紀錄過程的張姓鳥友表示，鳳頭燕鷗面臨最大問題是海洋垃圾，尤其塑膠物對人類而言好用，但因無法分解消化漂浮海上，鳥類俯衝海面啄食小魚時，容易誤判誤食，遭塑膠物纏繞嘴喙或全身，無力掙脫，建議漁民不要亂丟垃圾，遊客帶小孩到漁港時，也不要亂丟塑膠空盒，這對下一代也是一種正向教育。 宜蘭大溪漁港有隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，無法進食，讓人看了震驚與不捨。 圖／張姓讀者提供 宜蘭大溪漁港有隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，無法進食，讓人看了震驚與不捨。 圖／張姓讀者提供 宜蘭大溪漁港有隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，無法進食，讓人看了震驚與不捨。 圖／張姓讀者提供 宜蘭大溪漁港這隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，讓人看了震驚與不捨，熱心的民眾幫忙牠解套，救回一命。 圖／張姓讀者提供。 宜蘭大溪漁港有隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，無法進食，讓人看了震驚與不捨。 圖／張姓讀者提供 宜蘭大溪漁港這隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，讓人看了震驚與不捨，牠餓看小魚竟然無法進食。圖／張姓讀者提供 宜蘭大溪漁港有隻鳳頭燕鷗被人類丟棄的果凍塑膠盒，深卡嘴喙，無法進食，讓人看了震驚與不捨。 圖／張姓讀者提供

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