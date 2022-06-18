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緩解馬頭山浪浪多 高市源頭管制辦絕育

中央社／ 高雄18日電

高雄旗山馬頭山生態豐富，日前更有遊蕩犬攻擊穿山甲，梅花鹿慌亂逃竄致遭路殺。高市動保處今天辦理犬貓絕育「三合一」活動，落實飼主責任教育，由源頭管理改善遊蕩犬問題。

馬頭山生態豐富，歷經反對設置廢棄物掩埋場、催生國家自然公園等公共議題，地方居民保育意識高漲，日前遊蕩犬與放養犬攻擊野生動物，穿山甲遭咬傷，梅花鹿慌亂逃竄發生「路殺」、衍生交通事故。

當地三協里里長劉文寶表示，近幾年因遊蕩犬族群不斷增加，除了影響當地生態物種活動空間，也造成當地居民困擾。經動保處協助捕捉移除攻擊性犬隻，目前情況已稍獲改善，他呼籲愛心人士勿於道路兩旁任意餵食流浪動物，以免因犬隻群聚追咬人車，影響交通安全。

高市府農業局動物保護處指出，為協助馬頭山地區改善遊蕩犬問題，近期派員巡查先後後捕獲5隻具攻擊性犬隻。上午在當地「麗湖探索教育園區」辦理犬貓絕育「三合一」活動，協助當地居民為家中犬貓完成絕育、寵物登記及狂犬病疫苗注射，落實飼主責任教育，透過源頭管理，改善遊蕩犬問題。

動保處長葉坤松提醒民眾，飼養家犬應妥善管顧犬隻，勿疏縱或放養，依動保法第22條規定，飼主應為特定寵物(犬貓)絕育，如未絕育且未申報免絕育管理說明，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，經查證屬實，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，若未改善者得按次處罰。

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