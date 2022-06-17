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烏頭翁進「住」五星飯店 房客驚呼是最天然生態課

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
正值烏頭翁繁殖期，墾丁福華渡假飯店園區樹叢間也多了不少烏頭翁鳥巢，不時可見成鳥孵育或餵食幼鳥的的溫馨畫面。圖／廖姓民眾提供
正值烏頭翁繁殖期，墾丁福華渡假飯店園區樹叢間也多了不少烏頭翁鳥巢，不時可見成鳥孵育或餵食幼鳥的的溫馨畫面。圖／廖姓民眾提供

台灣特有種烏頭翁主要棲息在台灣東部和屏東恆春半島，與西部走廊常見的白頭翁地理區隔明顯，正值烏頭翁繁殖期，墾丁福華渡假飯店園區樹叢間最近也多了不少烏頭翁鳥巢，不時可見成鳥孵育或餵食幼鳥的的溫馨畫面，為房客帶來不期而遇的驚喜，飯店頓時化身為觀鳥站，房客直呼是「最天然的生態課」。

除了烏頭翁，嬌小可愛、叫聲悅耳的綠繡眼也是飯店常見的嬌客；墾丁福華飯店總經理張積光說，兩種鳥的繁殖期同為4至8月，綠繡眼常與烏頭翁結伴在園區內築巢，其中一處僅隔一面玻璃窗，就可近距離觀察烏頭翁及綠繡眼孕育幼鳥的過程，透過隔窗靜靜觀察，也避免讓鳥兒受外界干擾，飯店玻璃窗瞬間成了觀鳥窗台，鳥巢也順勢成了大自然的教科書

墾丁福華飯店園區自然生態多樣化，不僅有梅花鹿園、龜池、荷花池還有空中花園，戶外也以花木樹叢、植栽造景分隔園區，給人置身國家公園自然的度假氛圍；從台北南下度假的吳姓遊客說，園區樹叢間可見鳥巢隱身其中，首次如此近的距離觀察到鳥類繁殖生態，是旅程中的小確幸。

墾管處保育研究課說，墾丁國家公園區內的棲地環境極適合烏頭翁的生存，加上國家公園的管理體系、法源依據、以及相對上較充足的保育人力，推動烏頭翁的保育工作，較其他地區有更高的成功機會，有學者建議對外型上明顯可判定為烏頭翁與白頭翁的雜交後代，建議移除並劃設烏頭翁保護區，減少雜交個體和園區內純種烏頭翁持續回交的機會，因連續多年的鳥類監測調查，均未發現雜頭翁有擴散跡象，只有零星發現，暫無劃設保護區的必要。

墾丁 國家公園 保護區

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