【動物冷知識】每到月圓就瘋狂啾啾啾？「鳥界狼人」實證人造光超解嗨

哈囉大家好，我是帽帽！

很多影視作品都會拿月圓與狼嚎作為連結，不過其實狼嚎的原因有很多，但與月圓沒有太直接的關係，不會有一群狼到了月圓時就嗷嗚嗷嗚的叫。

但是卻有一種鳥，在月圓時會一直啾啾叫！

今天一起來看看月圓的動物冷知識吧！

在鶺鴒扇尾鶲的研究中也有提到，即使都是光源的情況下，人造光、霞光（人造光的光污染）會使他們減少夜間唱歌，但月光強度越強他們反而叫的越起勁！從這項研究中可以瞭解人造光害對於鳥類繁殖的影響，即使城市間保有公園與綠色植物，但人造光害仍對他們造成一定的影響。

2019年，法國科學家通過3-5個月的實驗發現，法國西南部阿卡雄灣的兩種牡蠣在新月期間明顯更開放，而在滿月時則更封閉。此外，牡蠣可以分辨出上弦月和上弦月之間的差異，並且在下弦月時還會張開更大（接近20%）。

研究負責人、波爾多大學研究員Damien Tran表示，目前尚不清楚牡蠣為什麼會這樣做，但推測可能與新月期間有更多的藻類或其他食物可用有關。

英國某城市綜合醫院的急症室，在1997年-1999年，針對1621名不分年齡與性別的連續患者進行調查，最終得到結論是滿月與動物對人類的咬傷案例增加有關。

也有很多報告指出，月圓可能會導致寵物情緒亢奮、焦慮或做出一些反常行為，可能傷害飼主也可能傷害自己，給予多點的陪伴與安撫，可以降低他們的不安，減少意外發生。

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