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動物園小食蟻獸「紅包」滿月了 天天黏在媽媽身上賣萌

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
「紅包」正在喝奶。圖／北市動物園提供
「紅包」正在喝奶。圖／北市動物園提供

台北市立動物園南美小食蟻獸「小紅」於5月14日順利誕下寶寶「紅包」，為南美小食蟻獸家族增添生力軍。動物園表示，「紅包」還沒有獨自探索環境的能力，通常是攀附在媽媽背上，隨著媽媽到處移動，目前已經滿月，將隨著成長漸漸變換體色。

動物園表示，小食蟻獸寶寶「紅包」是「小紅」與「黑皮」的第二胎寶寶，已有過育幼經驗的「小紅」，將「紅包」照顧得頭好壯壯，體重穩定上升，使保育員非常放心。

動物園表示，剛滿月的「紅包」還沒有獨自探索環境的能力，與媽媽「小紅」形影不離，「紅包」通常是攀附在媽媽背上，隨著媽媽到處移動，偶爾媽媽會將牠放下，以便前往保育員擺放食物的地點用餐，「紅包」總會乖巧地在原地等待媽媽回來。

動物園表示，南美小食蟻獸為夜行性動物，白天幾乎都在睡覺。保育員時常觀察到「小紅」帶著「紅包」在高處曬太陽休息，「紅包」趴在媽媽身上熟睡，畫面非常令人感覺溫馨。肚子餓的時候，「紅包」就會自己往媽媽胸前移動喝奶，「小紅」則是享用保育員精心調配的飼料，保育員混合水果蔬菜、食蟲目飼料、昆蟲、蜂蛹等打成泥狀並添加鈣粉，為「小紅」補充營養。

動物園表示，園內的南美小食蟻獸皆是毛色偏淺「背心」非常不明顯，一個月大的「紅包」目前毛色較深，會隨著成長漸漸變換體色，並提醒小食蟻獸戶外活動場，位於熱帶雨林區穿山甲館旁邊，以上下島的模式與馬來貘為鄰，將來有機會再讓「小紅」與「紅包」與遊客見面。

「紅包」頭好壯壯，體重穩定上升。圖／北市動物園提供
「紅包」頭好壯壯，體重穩定上升。圖／北市動物園提供

紅包 動物園

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