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首次繁殖成功笑翠鳥滿1歲 一家5口大家庭搬家了

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
翠鳥科中體型最大的笑翠鳥，一隻成年個體體重可達400-500克，新生的雛鳥通常會和親鳥住在一起，並且還會一起幫忙照顧下一胎的弟妹。圖／北市動物園提供
翠鳥科中體型最大的笑翠鳥，一隻成年個體體重可達400-500克，新生的雛鳥通常會和親鳥住在一起，並且還會一起幫忙照顧下一胎的弟妹。圖／北市動物園提供

台北市立動物園去年首次繁殖成功的笑翠鳥，如今已經一歲了。園方表示，笑翠鳥從小倆口的家庭變成一家5口，需要更大的空間，搬家到大空間後適應狀況非常良好，建議遊客趁著早晨或黃昏來到熱帶雨林區，仔細觀察看看能否聽到笑翠鳥「5重奏」。

動物園表示，在去年因為疫情影響閉園的期間，笑翠鳥媽媽產下的蛋，成功孵化出3隻雛鳥，牠們現在的羽色及行為都和親鳥沒有太大的差別，只能從腳環的顏色來分辨不同的個體，需要的活動空間也更大了。

動物園表示，翠鳥科中體型最大的笑翠鳥，一隻成年個體體重可達400-500克，新生的雛鳥通常會和親鳥住在一起，並且還會一起幫忙照顧下一胎的弟妹，為了配合牠們群居的習性，尋覓新的空間成為重要的任務。

動物園表示，由於笑翠鳥從小倆口的家庭變成一家5口，所需要的空間總是要大上許多，為了提供牠們更好的生活環境，園方選定另一個舊的活動場進行改造，現在笑翠鳥家族已經順利搬遷到更高更寬的活動空間了，適應狀況也非常良好，遊客趁著早晨或黃昏來到熱帶雨林區，仔細觀察看看能否聽到笑翠鳥「5重奏」。

動物園表示，園內所照養的動物有350種以上（不含昆蟲），必須在有限的空間內提供給動物相對適合的生活空間，同時還要維持園區內的自然環境，每次有新的動物出現，就是考驗著工作人員的經驗和智慧。

動物園表示，小至昆蟲、大至大型草食獸，對於空間的需求各有不同，在環境的設計和規劃上，需要先考量動物習性、再搭配現有的資源，做出最適合的選擇。雖然大家都喜歡新生的動物寶寶和新奇的動物，但是每種動物因為保育計畫的任務不同，無論是單純從國外搬遷到園內，又或是需要在園內進行繁殖工作，都會需要因事、因地進行嚴謹的規劃。

笑翠鳥一家5口全家福。圖／北市動物園提供
笑翠鳥一家5口全家福。圖／北市動物園提供

動物園 疫情

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