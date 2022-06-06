白羅曼鵝外觀髒 園方解密：牠不敢下水

台北市立動物園兒童動物區有一隻外觀土黃、羽色不甚美觀的白羅曼鵝，許多民眾擔心「牠是生病了嗎？」園方表示，牠是一隻不敢下水的白羅曼鵝，只會在路邊的小積水區裡洗澡，所以身上的泥巴總是洗不乾淨，另外還有一隻番鴨也從不下水。

動物園表示，兒童動物區是一處認識農村動物的好地方，即使少有機會到農村體驗的大、小朋友，也可以在這裡一次看足雞、鴨、鵝、豬等農村動物。其中鵝的體型大、有警覺性，遇到陌生人或和平常不一樣的事就會發出叫聲，一隻叫整群都會一起警戒，叫聲和行為特別引人注目。

動物園表示，每到鵝的繁殖季節，遊客只要經過正在孵蛋的鵝，牠們可是會不客氣的大聲嚷嚷，然後伸長脖子發出「嘶」的聲音，準備驅離入侵地盤的人，連路過的動物也躲不過被鵝追趕的命運，所以大家都說鵝會看家，就是因為牠的警覺性很高。

動物園表示，有關鵝的習性，鵝群裡有一隻領頭鵝，大家都會跟著牠行動，不論覓食、理毛、休息、探索大家都一起行動，但園內有一隻白羅曼鵝從來不會到水池游泳洗澡，只利用路旁積水或是遊客手壓出水幫浦打出的水來清潔身體，所以身上的泥巴總是洗不乾淨。

動物園表示，保育員幫牠洗過澡，也請獸醫師來檢查，發現牠是一隻很健康的鵝，只是不敢到大水池游泳戲水。有趣的是，除了兒童動物區有一隻不敢下水的白羅曼鵝，還有一隻番鴨也是從來不下水，動物園邀請遊客下次到兒童動物區，不妨找找這二隻不下水的鵝跟鴨觀察牠們的習性。

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