疫情停辦龍舟賽只剩野鴨隊？保育人士：牠們逃難

COVID-19疫情嚴峻，各地停辦龍舟賽，網路社群和即時通訊平台流傳「現在只剩野鴨隊」短影片，網友大呼「卡哇伊」，但資深保育野鳥人士從影片中親鳥急忙又背又帶孩子離開的模樣，研判可能是天敵或人類出現造成牠們不安，並非想像中的美好溫馨。

自從疫情造成龍舟賽停辦，這段影片就廣為流傳，今年端午節前夕直到今天都有網友轉傳，隨著影片同時傳送「今年龍舟賽只剩這一隊─野鴨隊，超療育的。」短評，接收到的網友很有同感，紛紛留言「小鴨好可愛」「鴨媽媽背小鴨好溫馨」。

由於影片不是很清晰，保育野鳥人士研判影片中鳥類不是一般鴨子，可能是雁鴨科秋沙屬水鳥，從過去拍攝另一種水鳥小鸊鷉的經驗，發現環境安全時幼鳥不是在巢中等待餵食，就是自行划水覓食，偶而想爬上親鳥背上撒嬌或取暖，親鳥未必願意，只有出現危機狀況親鳥才讓幼鳥都爬上背部準備逃離，因此這隊「野鴨隊」親鳥左顧右盼全速前進模樣倉皇，跟龍舟賽意境相距甚遠。

中華野鳥學會前理事長蔡世鵬說，影片顯示秋沙親鳥划水前進速度很快，不是悠閒划著，到底是動物干擾或人類攝影造成，大家沒看到拍攝影片的過程無從得知，但動物靠近或人類出現會讓野鳥產生不安全的壓力，親鳥急忙帶著幼鳥遠離現場。

蔡世鵬表示，每年5至7月是很多野鳥的育雛期，部分野鳥的幼鳥在這個時節已長大準備離巢，還沒離開親鳥之前，親鳥都會保持高度警戒，跟靠近的動物和人類保持更遠距離以策安全，民眾到野外如果看見親鳥帶幼鳥，應立刻遠離避免造成牠們的壓力，千萬不要見獵心喜拿出手機靠近拍照，拍出這種急忙逃離現場的「野鴨隊」實在不好。

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