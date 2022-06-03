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壽山動物園飄粽香 替黑猩猩慶生、大象獅子同慶端午

中央社／ 高雄3日電
端午節壽山動物園也飄粽香，園方為將滿30歲的黑猩猩「莉忠」製作五榖彩色健康粽慶生，莉忠和室友美珍一起享用，感受佳節氣氛。中央社／壽山動物園提供
端午節壽山動物園也飄粽香，園方為將滿30歲的黑猩猩「莉忠」製作五榖彩色健康粽慶生，莉忠和室友美珍一起享用，感受佳節氣氛。中央社／壽山動物園提供

端午節壽山動物園也飄粽香。園方為將滿30歲的黑猩猩「莉忠」製作五榖彩色健康粽慶生，大象、紅毛猩猩、非洲獅、孟加拉虎等動物也一起享用園方特製的各式粽子，感受佳節氣氛。

壽山動物園今天新聞稿指出，2005年從台北市立動物園南下的黑猩猩「莉忠」即將在6月5日年滿30歲，適逢端午假期，園方為牠特製應景的五榖彩色健康粽作為賀歲禮。

看到粽子，莉忠和室友美珍好奇的仔細端詳外觀，才手嘴並用拆開粽葉，享用香噴噴的五穀飯，大口咬下水煮蛋和雞胸肉等內餡，一手一個吃得不亦樂乎。還意猶未盡到連掉下來的米粒也不放過，一一撿起來塞進嘴巴，津津有味的模樣，讓人感到幸福。

此外、大象「阿里」、紅毛猩猩「咪咪」和「阿宏」、非洲獅「小辛」、孟加拉虎「阿虎」、冠豪豬及象龜等動物也沾壽「猩」的光，一起享用園方特製粽子。

大象阿里伸出又長又靈巧的鼻子，拿起園方準備的水果粽，帶著粽葉一起送進嘴裡，連吃4顆超捧場。紅毛猩猩咪咪則專注品嚐五榖彩色健康粽，冠豪豬和象龜也同樣享用包有西瓜、蘋果等豐富水果的水果粽。

肉食性的非洲獅小辛、孟加拉虎阿虎則享用園方特製「生肉粽」，粽葉包裹著新鮮的雞肉和牛肉大餐，動物們吃得有滋有味。

壽山動物園表示，為降低動物刻板行為，會採取豐富化環境布置及變化食物供應等方式，對於動物的族群結構與個體社群關係也會進行調整安排。這次端午節的應景粽，就是食材變化的一環，不只讓動物感受佳節氣氛，也有利動物健康。

壽山動物園 非洲 孟加拉

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