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驚險！黑熊闖花園⋯2歲女興奮討「熊抱」媽跑向猛獸勇救女兒

香港01／ 撰文：夏洛特
華盛頓州發生黑熊闖入民居事件，母親瑪婷目睹2歲女兒朱尼珀興奮跑向闖入花院的黑熊，嚇得她即時上前抱起女兒往家裏跑。（「FOX 13 Seattle」 YouTube影片截圖）
華盛頓州發生黑熊闖入民居事件，母親瑪婷目睹2歲女兒朱尼珀興奮跑向闖入花院的黑熊，嚇得她即時上前抱起女兒往家裏跑。（「FOX 13 Seattle」 YouTube影片截圖）

猛獸黑熊的卡通形象多是憨厚可愛，深得孩童喜愛。美國華盛頓州近日有黑熊寶寶闖入花院，1名2歲女童喜見平日只在卡通片見到的熊寶寶出現在自家前院，即興奮地舉起雙手奔向牠，要來一個真正的「熊抱」。其美女媽媽見此情景即大驚失色，護子心切下爆發出驚人速度，衝刺上前單手「撈起」女兒就往屋內跑，整個過程亦被家門口的監視器錄下來。

綜合外媒報道，於本周四（26日），美國發生了1宗黑熊闖入民居的事件。在雷德蒙德市居住的年輕媽媽瑪婷（Samantha Martin）育有1名2歲女兒朱尼珀（Juniper），當日她在家中打理家務，而朱尼珀就趁她不注意悄悄溜出家門走到花園。瑪婷發現後徐徐跟在其身後，輕聲叫喚幼女回來。沒想到一轉角就赫然發現1隻年幼的黑熊出現在自家花園的圍欄上，而女兒正興高采烈地高呼，又擺動著雙手奔向小黑熊。驚慌失措的瑪婷即時加速跑向朱尼珀，單手撈起她就往屋裡跑，「我當時腦袋一片空白」。

翻看監視器，熊寶寶當日爬上花園的灰白色石砌圍欄，破壞了餵鳥器，津津有味地吃著鳥食。牠大快朵頤後就在圍欄上小碎步準備離開，其間朱尼珀發現小熊並興奮地向牠跑去，瑪婷也在這時到達前院並目睹經過。小熊聞聲朝後瞥了朱尼珀一眼後加速前行，身影消失在螢幕上。隨後，歡快的朱尼珀及緊張的瑪婷同樣消失在鏡頭內。2人再出現時，已是瑪婷單手抱著女兒跑向家門。

驚魂未定的瑪婷接受當地電視台採訪時表示，她懼怕的是黑熊媽媽或躲在暗處，誤會她們要傷害熊寶寶，「牠只是一隻小小的熊寶寶，我不擔心。但我不知道牠媽媽是否在附近，又會對2個人類跑向牠的寶寶有甚麼想法」。幸運的是，事件沒有造成任何傷亡。

華盛頓州發生黑熊闖入民居事件，母親瑪婷目睹2歲女兒朱尼珀興奮跑向闖入花院的黑熊，嚇得她即時上前抱起女兒往家裏跑。（「FOX 13 Seattle」 YouTube影片截圖）
華盛頓州發生黑熊闖入民居事件，母親瑪婷目睹2歲女兒朱尼珀興奮跑向闖入花院的黑熊，嚇得她即時上前抱起女兒往家裏跑。（「FOX 13 Seattle」 YouTube影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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