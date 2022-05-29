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花蓮合歡派出所犬「多多」 英勇事蹟獲民眾贈禮

中央社／ 花蓮縣29日電

合歡派出所是花蓮縣海拔最高派出所，員警經常救護許多受困遊客，所內飼養的犬隻也隨行出任務；日前米克斯「多多」因頸上鈴鐺聲，讓員警很快找到失溫登山客，護送下山。

花蓮縣新城警分局今天表示，各界愛狗人士聽聞此事後，從各地寄來狗糧、零食、磨牙棒、維他命等，嘉獎英勇的多多，合歡所的其他犬隻酷馬、妮妮、舒莉也因此受惠。

其中來自新北市中和的知名寵物公司特地寄來價值不菲的維他命數瓶，希望能摻在狗糧裡，讓狗兒們骨骼強壯、毛色亮澤；另新北市板橋區的退警也寄來2箱狗糧，給狗兒們加菜，下次再接再厲，繼續協助員警守護山上遊客的生命安全。

新城分局指出，近日合歡所員警在山上奔走，救護許多受困遊客，這些遊客有感於在高山還能受到員警相助並給予細心安置照料，返家後紛紛寄來謝禮，以表感謝。

例如在台北市聯合醫院擔任護佐的陳姓女子，3月下旬受困於克難關，她被強風颳倒在地，嚇得渾身虛脫無力，幸好合歡所員警即時救援，將陳女帶回安置休息，悉心照料。陳女返家後，感念員警頂著強風助她脫險，特地寄來紀念杯給合歡所5名員警，也送來醫護相關的防疫物資。

另外，來自台南的林姓遊客於5月上旬誤闖合歡山農場，受困於荒涼曠野，幸好員警摸黑搭救，給予林男晚餐及住宿等安置，林男回到台南後立即寄來一箱冷凍海鮮，讓山上員警也能享用海產。

新城分局表示，對於這些民眾的饋贈，合歡員警都會留下來給予有需要的遊客分享，像最近搶修中橫台8線117.4K大坍方的工人們，有時會在合歡所搭伙，海產正好加菜，讓辛勞工人補充體力，儘早搶通。

台南 維他命

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