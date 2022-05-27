台北市動物園黑吼猴家族正式亮相 對水豚鄰居很有興趣

台北市立動物園今天表示，去年4月配合EAZA的域外保育計畫從新加坡動物園來台，加入北市立動物園的黑吼猴家族，經過克服去年疫情的三級警戒、保育員們面臨分組上班及可能必須居家隔離等人手不足的困境後，終於在近期正式和大家見面，和水豚及馬來貘成為鄰居，近期拜訪動物園的民眾，有機會在熱帶雨林區觀察到還未完全換毛的黑吼猴。

台北市立動物園表示，黑吼猴家族由爸爸「Luca」和兒子「卡比」、「卡布」相伴，彼此感情密切，在樹枝間相互依偎理毛，很少出聲，唯獨有次遇到地震，保育員才觀察到牠們有出聲警戒的行為。為了讓黑吼猴們逐步習慣室外活動場地的環境，熟悉往返室內欄舍的開關園時間，牠們目前到戶外活動場的次數由每周兩次慢慢增加。

台北市立動物園表示，黑吼猴原棲於中南美洲的熱帶雨林，野生群體小至由一隻公吼猴與數隻母吼猴、吼猴寶寶相伴，大至組成二十隻左右的社群。為了確認群體之間彼此的距離位置與活動領域，牠們在晨昏時候吼叫溝通，避免和其他群落相互接觸產生衝突，聲音響亮至兩公里外都可聽到。

台北市立動物園表示，和同住熱帶雨林的蜘蛛猴不同的是，黑吼猴和人類一樣擁有大拇指，便於在樹冠層攀爬和抓握樹葉食用，以及被稱作「第五隻手」的強韌尾巴，能夠捲握住枝幹支撐全副身軀重量。牠們習性十分慵懶及溫和，平日大多時候待在樹上休憩睡覺，渴了就沾一點樹葉上的水滴，或直接從食物中獲取水分。

台北市立動物園表示，初次到戶外活動場時，黑吼猴一家對陌生環境顯得相當好奇，馬上伸手攀折枝葉放進嘴裡嘗試，兩隻小黑吼猴的個性比起爸爸更為大膽，從未目睹水豚和馬來貘的牠們對鄰居相當感興趣，甚至下至地面嘗試更近距離的接觸。

台北市立動物園表示，黑吼猴雄性毛色為黑色，雌性及幼獸的毛色則為金黃色，目前三歲的哥哥「卡比」和兩歲的弟弟「卡布」已經邁入換毛階段，身上金黃的毛色逐漸褪去，冒出成年公猴才有的黑毛，近期拜訪動物園的朋友們，還有機會在熱帶雨林區觀察到還未完全換毛的黑吼猴。 黑吼猴的尾巴強韌，能夠捲握住枝幹支撐全副身軀重量。圖／台北市立動物園提供 黑吼猴「卡布」。圖／台北市立動物園提供 黑吼猴。圖／台北市立動物園提供 黑吼猴對水豚很感興趣，嘗試近距離接觸。圖／台北市立動物園提供 還未完全換毛的黑吼猴。圖／台北市立動物園提供 黑吼猴初次到戶外活動場時充滿好奇心，馬上伸手攀折枝葉放進嘴裡嘗試。圖／台北市立動物園提供 黑吼猴「卡比」。圖／台北市立動物園提供

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