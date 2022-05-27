台北市動物園黑吼猴家族正式亮相 對水豚鄰居很有興趣
台北市立動物園今天表示，去年4月配合EAZA的域外保育計畫從新加坡動物園來台，加入北市立動物園的黑吼猴家族，經過克服去年疫情的三級警戒、保育員們面臨分組上班及可能必須居家隔離等人手不足的困境後，終於在近期正式和大家見面，和水豚及馬來貘成為鄰居，近期拜訪動物園的民眾，有機會在熱帶雨林區觀察到還未完全換毛的黑吼猴。
台北市立動物園表示，黑吼猴家族由爸爸「Luca」和兒子「卡比」、「卡布」相伴，彼此感情密切，在樹枝間相互依偎理毛，很少出聲，唯獨有次遇到地震，保育員才觀察到牠們有出聲警戒的行為。為了讓黑吼猴們逐步習慣室外活動場地的環境，熟悉往返室內欄舍的開關園時間，牠們目前到戶外活動場的次數由每周兩次慢慢增加。
台北市立動物園表示，黑吼猴原棲於中南美洲的熱帶雨林，野生群體小至由一隻公吼猴與數隻母吼猴、吼猴寶寶相伴，大至組成二十隻左右的社群。為了確認群體之間彼此的距離位置與活動領域，牠們在晨昏時候吼叫溝通，避免和其他群落相互接觸產生衝突，聲音響亮至兩公里外都可聽到。
台北市立動物園表示，和同住熱帶雨林的蜘蛛猴不同的是，黑吼猴和人類一樣擁有大拇指，便於在樹冠層攀爬和抓握樹葉食用，以及被稱作「第五隻手」的強韌尾巴，能夠捲握住枝幹支撐全副身軀重量。牠們習性十分慵懶及溫和，平日大多時候待在樹上休憩睡覺，渴了就沾一點樹葉上的水滴，或直接從食物中獲取水分。
台北市立動物園表示，初次到戶外活動場時，黑吼猴一家對陌生環境顯得相當好奇，馬上伸手攀折枝葉放進嘴裡嘗試，兩隻小黑吼猴的個性比起爸爸更為大膽，從未目睹水豚和馬來貘的牠們對鄰居相當感興趣，甚至下至地面嘗試更近距離的接觸。
台北市立動物園表示，黑吼猴雄性毛色為黑色，雌性及幼獸的毛色則為金黃色，目前三歲的哥哥「卡比」和兩歲的弟弟「卡布」已經邁入換毛階段，身上金黃的毛色逐漸褪去，冒出成年公猴才有的黑毛，近期拜訪動物園的朋友們，還有機會在熱帶雨林區觀察到還未完全換毛的黑吼猴。
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言