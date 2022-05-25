台北赤蛙復育有成 梅雨季現「百蛙爭鳴」

台北市立動物園的研究團隊在園內的水域環境放圈養繁殖台北赤蛙，台北赤蛙叫聲細小，但近日間歇大雨，園方竟聽到「百蛙爭鳴」的盛況，見證復育計畫的成果；動物園表示，目前正在評估適合的棲地，盼能早日野放人工繁殖照養的台北赤蛙。

動物園表示，台北赤蛙在台灣屬珍貴稀有物種，園方自2017年開始，每年都在動物園內野放圈養繁殖的台北赤蛙，2020年嘗試將剛從蝌蚪變態上岸的幼蛙，野放到園內的水域環境。

由於台北赤蛙沒有明顯的外鳴囊，叫聲是單音細小的「嘰」並不容易聽見，但在去年5月大雨過後，研究團隊在濕地生態池，聽到上百隻台北赤蛙的叫聲。

動物園表示，此外，在水池中發現了疑似台北赤蛙繁殖的卵塊，經過研究團隊帶回孵化，證實正是台北赤蛙所產下的卵粒。當人工照養的台北赤蛙胚胎發育成幼蛙時，研究團隊會立即將牠們野放到生態池自行生活，而今年首次記錄到雄性台北赤蛙爭取地盤時所發出的短促音，及為了佔領最佳求偶鳴叫位置的畫面，代表族群正穩定的發展中。

動物園表示，梅雨季是野外台北赤蛙開啟繁殖季的條件，同時也是台灣家白蟻、黑翅土白蟻的婚飛出沒時間，因此透過觀察白蟻，也可以用來對照推測台北赤蛙的繁殖狀況。

在野外各種0.5-2公分昆蟲都是成蛙的可能食物，比如像是蠅蚊類、蝗蟲蟋蟀、螞蟻都是牠們主要的食物結構，而現在梅雨季節出沒大量的白蟻，就好比大自然中的自助Buffet，能夠讓台北赤蛙成蛙飽餐一頓。

動物園表示，這幾年研究團隊在動物園內持續監測的過程中，觀察到以往未曾在野外見到的行為，讓參與保育計畫的成員都很感動。

看到圈養繁殖的第4、5代在生態池生活的第2年，不僅族群數量維持得很好、體態也很飽滿，是這幾年來不斷努力復育台北赤蛙計畫，絕佳的反饋；此外，正在評估適合的棲地，盼能早日野放人工繁殖照養的台北赤蛙。 希望台北赤蛙能早日重返野外棲地。圖／動物園提供 近幾天的間歇大雨，研究團隊在台北市立動物園內的水域環境，聽到了台北赤蛙「百蛙爭鳴」。圖／動物園提供 在梅雨季節出沒大量的白蟻，能夠讓台北赤蛙成蛙飽餐一頓。圖／動物園提供

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