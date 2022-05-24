愛美也要愛蜜蜂！裘莉與嬌蘭攜手　前往柬埔寨保護蜜蜂

對於世界來說，蜜蜂是不可或缺的生物之一，蜜蜂數量下降會導致世界糧食短缺、生物營養不良、危害環境安全，而法國保養彩妝品牌嬌蘭，堅持投注資源在保育蜜蜂，攜手好萊塢女星安潔莉娜·裘莉（Angelina Jolie）共同合作，她擔任2021與2022年蜂之女力計畫（Women for Bees）的教母，日前更親自前往柬埔寨，親自探訪養蜂狀況，藉此呼籲外界重視蜜蜂的養育與保護。

蜂之女力計畫由嬌蘭與聯合國教科文組織（UNESCO）共同合作，2021年時召集11位女性養蜂培訓人員，並有長達6個月的培訓計畫，其中計畫區域之一，就在柬埔寨洞里薩湖生物圈保護區以及三羅區，並與裘莉創立的與麥鐸斯·裘莉-彼得基金會（Maddox Jolie-Pitt Foundation）合作，培訓女性為養蜂人。

裘莉也親自前往柬埔寨，她與當地有密不可分的關係，除了兒子麥鐸斯的名字創立基金會，致力降低偏鄉地區的極貧問題、保護環境，也支持當地人發展社群。裘莉與嬌蘭的首次合作，也是於柬埔寨拍攝「我的印記 Mon Guerlain」香氛廣告。