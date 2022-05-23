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布袋蓮撇惡名 台北動物園水豚君、棕蜘蛛猴搶採收

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
生長茂盛的布袋蓮開花，形成一片真正的「花海」。圖／動物園提供
生長茂盛的布袋蓮開花，形成一片真正的「花海」。圖／動物園提供

原產於亞馬遜雨林的布袋蓮一向會造成航運、水利設施堵塞等問題，台北市立動物園中在園內人為控制的水域裡，不僅讓它成為水豚蜘蛛猴的佳餚，還讓蜘蛛猴發展出不一樣的取食方式。

動物園表示，水池作為環境豐富化設施，除了讓生性喜歡游泳的動物使用之外，還能提供動物飲用水來源。如果場地種植了水生植物，不僅豐富環境樣貌與結構，例如，水生植物開花時能美化景觀，會游泳的草食或雜食動物能以水生植物為食物，還可以吸引四周的野生動物利用同一片水池，豐富動物的生活空間。

動物園表示，熱帶雨林室內館2樓有一片水生植物池，種植許多原產於熱帶雨林的水生植物，天氣好的時候偶爾會看到栗喉蜂虎快速的劃過水面，喝水並清洗身體，水池裡面照養了許多的魚類，甚至有從野外風塵僕僕的跑到水池裡生活的貢德氏赤蛙，此處成為夏天賞蛙的絕佳景點。

另外；水池中還有原產於中、南美洲的綠睡蓮，只要白天氣候溫暖環境適宜，一年四季都會綻放白花，美麗的白花也成為遊客拜訪穿山甲館必拍照的打卡熱區。

園方在水豚家族所在的熱帶雨林戶外區，也有設置大型水池讓動物在兩個島之間穿梭，經過保育員們辛苦地收集，運回許多布袋蓮放置在這個M型的水池中。隨著氣候逐漸炎熱，布袋蓮開滿了淡紫色的花，成為動物園季節限定的風景。

動物園表示，布袋蓮原產於亞馬遜雨林，是世界百大外來入侵種之一，布袋蓮生長快速的特性，除了壓迫原生植物之外，還造成航運、水利設施堵塞等問題。但布袋蓮在動物園內人為控制的水域裡，卻成為動物環境豐富化的布景之一。布袋蓮的嫩葉和淡紫色的花，成為水豚和蜘蛛猴的美味佳餚，蜘蛛猴甚至為了吃水面上的花，發展出用尾巴勾住河岸伸手抓取開花植株的方式來取食花朵，讓戶外水池搭配布袋蓮，成為另類的行為豐富化設施。

水豚：棕蜘蛛猴只採得到岸邊的花，剩下的全是我們的。圖／動物園提供
水豚：棕蜘蛛猴只採得到岸邊的花，剩下的全是我們的。圖／動物園提供

水豚：這拍照視角恐怕只有我們辦得到。圖／動物園提供
水豚：這拍照視角恐怕只有我們辦得到。圖／動物園提供

水豚：布袋蓮的花很好吃。圖／動物園提供
水豚：布袋蓮的花很好吃。圖／動物園提供

布袋蓮的花實在太可口，水岸第一排都被棕蜘蛛猴搶先採收。圖／動物園提供
布袋蓮的花實在太可口，水岸第一排都被棕蜘蛛猴搶先採收。圖／動物園提供

想吃卻又吃不到，讓棕蜘蛛猴忍不住望花興嘆。圖／動物園提供
想吃卻又吃不到，讓棕蜘蛛猴忍不住望花興嘆。圖／動物園提供

動物園 蜘蛛 水豚

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