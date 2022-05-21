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毛宇宙傳奇！語言學家愛貓成癡　想把牠列為著作「共同作者」　編輯一作法讓他超生氣

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／方吉君速報-我笑故我在

文/徐暘甯

毛宇宙的世界裡，不乏各種愛貓成癡的貓奴才，有人喜歡在社群上曬出自家貓貓的生活日常，甚至為毛小孩建立社群帳號；有人則是喜歡隨時隨地黏著毛寶貝不放，連出門吃飯都要帶著愛寵一起去。不過，你知道曾經有位語言學家愛貓愛到想把牠列為著作的「共同作者」嗎？

毛宇宙愛貓第一人！語言學家寫書也想帶著牠入鏡

這位愛貓成癡的人，就是以確立「馬雅文字解讀方法」而聞名的語言學家尤里・克諾羅索夫（Knorosov）！根據臉書粉專《方吉君速報-我笑故我在》的貼文，尤里・克諾羅索夫每次發表著作時，都會將愛貓「阿斯亞列」列為共同作者，無奈每次都被編輯給刪除，就連抱著貓咪一起拍攝的作者照片，阿斯亞列的部分也都會被裁切掉，讓尤里・克諾羅索夫十分生氣。不過，尤里・克諾羅索夫的墓碑則是兩手好好的抱著阿斯亞列。

如此逗趣的小故事，一公開後馬上掀起網友討論，不少人笑說「貓看起來也很氣」、「貓奴們很氣」，也有眼尖的人發現使用手機版看《方吉君速報-我笑故我在》這則貼文時，「貓咪又被裁掉啦！」

image source：FB／方吉君速報-我笑故我在

《馬雅國駐臺辦事處》透露：抱貓雕像疑毀於戰火？

除此之外，這篇PO文更被熱衷研究馬雅文化的粉專《馬雅國駐臺辦事處》轉發，更同時分享了另一個小知識，原來「這張照片是他最經典的照片，也是他少數流傳於世的照片。更是少見的主人跟貓長得一模一樣的照片」而且，在尤里・克諾羅索夫家鄉——烏克蘭，有個雕像就是以這張照片當為範本設計。不過，「據說在這次戰爭雕像被俄羅斯炸了」。

雖然關於雕像現況是否真的毀損，我們不得而知？但至少可以確定尤里・克諾羅索夫是真的很愛貓啦！


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