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赤蠵龜遭誤捕康復 首背衛星發保器返回大海

聯合報／ 記者王昭月／ 高雄即時報導
今年3月1日遭誤捕受傷的赤蠵龜，經救援康復後，今背衛星發報器返回大海，迴游蹤跡將有利日後擬定保育計畫。圖／海保署提供
今年3月1日遭誤捕受傷的赤蠵龜，經救援康復後，今背衛星發報器返回大海，迴游蹤跡將有利日後擬定保育計畫。圖／海保署提供

今年3月1日在台東縣東河海域竹遭流刺網誤捕的一隻母赤蠵龜，經救援康復後今送返大海，海洋保育署、國立海洋生物博物館與台東縣政府更跨部會合作，首次裝設衛星發報器，掌握赤蠵龜在台灣周邊海域可能的洄游路徑。

海保署表示，這隻遭誤捕的赤蠵龜長67公分、重37公斤，漁民發現後通報海巡人員，當時牠前肢有網具纏繞痕跡及些許傷口，台東縣政府依「海洋保育類野生動物救援組織網」(MARN)機制後送海生館收容。赤蠵龜經2個月治療，傷口復原良好，精神及行為無異常，經獸醫師抽血及放射線診斷後確認康復。

海保署考量台灣南部沒有赤蠵通報紀錄，且據過去衛星追蹤宜蘭定置網誤捕的赤蠵龜資料顯示，赤蠵龜活動熱點多分布在台灣東北海域到東海域，為避免這隻剛康復的海龜花太多力氣尋找回家的路，決定在台東海岸野放，也裝設衛星追蹤器了解牠在東部海域活動的範圍，做為保育參考。

台東 獸醫師 海龜

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